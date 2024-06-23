https://1prime.ru/20240623/dagestan-849424293.html

РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах

РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах - 23.06.2024, ПРАЙМ

РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T23:34+0300

2024-06-23T23:34+0300

2024-06-23T23:35+0300

происшествия

терроризм

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. "Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", – сказал собеседник агентства. Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омаров будет отправлен в отставку.

https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html

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терроризм