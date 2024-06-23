Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах - 23.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240623/dagestan-849424293.html
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах - 23.06.2024, ПРАЙМ
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T23:34+0300
2024-06-23T23:35+0300
происшествия
терроризм
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_7e8ec92b8f124554b85905cf41033416.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. "Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", – сказал собеседник агентства. Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омаров будет отправлен в отставку.
https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_02b7b3596be8ee3a4716b97f171b3132.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
терроризм
Происшествия, терроризм
23:34 23.06.2024 (обновлено: 23:35 23.06.2024)
 
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах

Источник РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
"Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", – сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омаров будет отправлен в отставку.
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник
22:11
 
Происшествиятерроризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала