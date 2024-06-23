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РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах - 23.06.2024, ПРАЙМ
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T23:34+0300
2024-06-23T23:34+0300
2024-06-23T23:35+0300
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. "Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", – сказал собеседник агентства. Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омаров будет отправлен в отставку.
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терроризм
РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах
Источник РИА: главу района Дагестана задержали за участие сыновей в терактах
МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
"Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", – сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омаров будет отправлен в отставку.
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