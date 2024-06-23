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В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, погиб от полученны ранений, написала в своем Telegram-канале руководитель... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T23:01+0300
2024-06-23T23:01+0300
2024-06-23T23:01+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, погиб от полученны ранений, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева."Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", - сообщила она.
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терроризм
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
Погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь коллегам в Дербент, погиб от полученны ранений, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
"Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", - сообщила она.
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