https://1prime.ru/20240623/derbent-849423811.html
В Дербенте ликвидированы двое бандитов
В Дербенте ликвидированы двое бандитов - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Дербенте ликвидированы двое бандитов
В Дербенте в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, сообщает в воскресенье Национальный антитеррористический комитет. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T23:08+0300
2024-06-23T23:08+0300
2024-06-23T23:20+0300
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Дербенте в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, сообщает в воскресенье Национальный антитеррористический комитет."В городе Дербенте в ходе КТО ликвидировано двое бандитов", - говорится в сообщении.В Дербенте и Махачкале 23 июня были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.В Дагестане в связи с нападениями террористов был введен правовой режим контртеррористической операции.
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терроризм
В Дербенте ликвидированы двое бандитов
НАК: активная фаза КТО в Дербенте завершена, ликвидированы двое бандитов
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Дербенте в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, сообщает в воскресенье Национальный антитеррористический комитет.
"В городе Дербенте в ходе КТО ликвидировано двое бандитов", - говорится в сообщении.
В Дербенте и Махачкале 23 июня были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В Дагестане в связи с нападениями террористов был введен правовой режим контртеррористической операции.
В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник