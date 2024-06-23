https://1prime.ru/20240623/derbent-849423811.html

В Дербенте ликвидированы двое бандитов

В Дербенте ликвидированы двое бандитов - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Дербенте ликвидированы двое бандитов

В Дербенте в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, сообщает в воскресенье Национальный антитеррористический комитет. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T23:08+0300

2024-06-23T23:08+0300

2024-06-23T23:20+0300

происшествия

терроризм

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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Дербенте в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, сообщает в воскресенье Национальный антитеррористический комитет."В городе Дербенте в ходе КТО ликвидировано двое бандитов", - говорится в сообщении.В Дербенте и Махачкале 23 июня были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.В Дагестане в связи с нападениями террористов был введен правовой режим контртеррористической операции.

https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html

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