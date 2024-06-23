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Египет готовит "бестселлер", который может затмить Турцию, заявили в АТОР - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Египет готовит "бестселлер", который может затмить Турцию, заявили в АТОР
Египет готовит "бестселлер", который может затмить Турцию, заявили в АТОР - 23.06.2024, ПРАЙМ
Египет готовит "бестселлер", который может затмить Турцию, заявили в АТОР
Категории россиян, которые готовы мириться с низким сервисом и изношенностью отелей в обмен на дешевые туры в Египет, больше нет, однако эта страна активно... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T10:32+0300
2024-06-23T10:32+0300
россия
египет
туризм
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Категории россиян, которые готовы мириться с низким сервисом и изношенностью отелей в обмен на дешевые туры в Египет, больше нет, однако эта страна активно работает над улучшением инфраструктуры и готовит "бестселлер", который может затмить даже Турцию, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Сегодня фактически исчезла та категория людей, которые готовы были мириться с более низким сервисом египетских отелей в обмен на их дешевизну. Сейчас тур в нормальный отель в Египте стоит не менее 200-250 тысяч рублей. Ослабление рубля, подорожание перелета, который увеличился из-за облета ряда территорий, явно сказались на стоимости путевок", - сказал Кобищанов. Он отметил, что в результате этого туры в Египет стали недоступны для менее взыскательного потребителя. "Те, кто там все-таки оказывается, и кто готов заплатить названную выше сумму, остаются разочарованы и обескуражены уровнем отелей. Людей, которые в прежние годы платили до 100 тысяч рублей за поездку, это так сильно не пугало", - добавил эксперт. При этом Кобищанов отметил, что египтяне делают многое для улучшения сервиса. Тому показатель – активный приход цепочки Rixos. "Это турецкая цепочка отелей со своими стандартами, с очень хорошим уровнем сервиса. Помимо Шарм-эш-Шейха и Хургады они осваивают северное побережье – Аль-Аламейн, Марса-Алам. Это Средиземное море, "мальдивский" песок, более мягкий климат, чем на Красном море. И там идет очень активное строительство новых курортов", - рассказал вице-президент АТОР. Однако он отметил, что сейчас для роста турпотока из России на египетское Средиземноморье пока препятствием является то, что аэропорты Александрии и Аль-Аламейна не сертифицированы для приема самолетов из России. "После трагедии в 2015 году Россия требует специальной подготовки аэропортов с точки зрения безопасности. Но если египтяне это сделают, плюс там появятся совершенно новые, построенные по всем современным стандартам отели брендовых гостиничных цепочек, то это будет новый туристический "бестселлер" на ближайшие годы. Он может стать хорошим конкурентом летней Турции", - заключил Кобищанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, египет, туризм
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Туризм
10:32 23.06.2024
 
Египет готовит "бестселлер", который может затмить Турцию, заявили в АТОР

АТОР: россиянам не нравится качество отелей Египта, и там готовят "бестселлер"

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Категории россиян, которые готовы мириться с низким сервисом и изношенностью отелей в обмен на дешевые туры в Египет, больше нет, однако эта страна активно работает над улучшением инфраструктуры и готовит "бестселлер", который может затмить даже Турцию, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Сегодня фактически исчезла та категория людей, которые готовы были мириться с более низким сервисом египетских отелей в обмен на их дешевизну. Сейчас тур в нормальный отель в Египте стоит не менее 200-250 тысяч рублей. Ослабление рубля, подорожание перелета, который увеличился из-за облета ряда территорий, явно сказались на стоимости путевок", - сказал Кобищанов.
Он отметил, что в результате этого туры в Египет стали недоступны для менее взыскательного потребителя. "Те, кто там все-таки оказывается, и кто готов заплатить названную выше сумму, остаются разочарованы и обескуражены уровнем отелей. Людей, которые в прежние годы платили до 100 тысяч рублей за поездку, это так сильно не пугало", - добавил эксперт.
При этом Кобищанов отметил, что египтяне делают многое для улучшения сервиса. Тому показатель – активный приход цепочки Rixos. "Это турецкая цепочка отелей со своими стандартами, с очень хорошим уровнем сервиса. Помимо Шарм-эш-Шейха и Хургады они осваивают северное побережье – Аль-Аламейн, Марса-Алам. Это Средиземное море, "мальдивский" песок, более мягкий климат, чем на Красном море. И там идет очень активное строительство новых курортов", - рассказал вице-президент АТОР.
Однако он отметил, что сейчас для роста турпотока из России на египетское Средиземноморье пока препятствием является то, что аэропорты Александрии и Аль-Аламейна не сертифицированы для приема самолетов из России.
"После трагедии в 2015 году Россия требует специальной подготовки аэропортов с точки зрения безопасности. Но если египтяне это сделают, плюс там появятся совершенно новые, построенные по всем современным стандартам отели брендовых гостиничных цепочек, то это будет новый туристический "бестселлер" на ближайшие годы. Он может стать хорошим конкурентом летней Турции", - заключил Кобищанов.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
РОССИЯЕГИПЕТТуризм
 
 
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