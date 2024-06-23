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СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона
СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона - 23.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона
Пока французские парламентарии готовятся к очередным выборам, экономика в стране продолжает ухудшаться на фоне потери денег бизнесом. Об этом пишет агентство... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T09:12+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пока французские парламентарии готовятся к очередным выборам, экономика в стране продолжает ухудшаться на фоне потери денег бизнесом. Об этом пишет агентство РИА Новости с опорой на данные Financial Times.По данным агентства, фондовые рынки отреагировали моментально на решение президента Франции Эмманюэля Макрона о роспуске Национального собрания (нижняя палата французского парламента). Капитализация французских компаний просела на 258 миллионов долларов. В то же время, отмечается, что стоимость компаний, котирующихся на Парижской фондовой бирже, упала до 3,13 триллиона долларов.До этого Франция была европейским лидером, а сейчас уступает место Великобритании."Британия возвращается", — отметил в свою очередь премьер-министр Риши Сунак, которому и самому скоро предстоят непростые парламентские выборы.На состоявшихся девятого июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.
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франция, бизнес
СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона
РИА Новости: французский бизнес обеспокоен исходом парламентских выборов
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ.
Пока французские парламентарии готовятся к очередным выборам, экономика в стране продолжает ухудшаться на фоне потери денег бизнесом. Об этом пишет
агентство РИА Новости с опорой на данные Financial Times.
По данным агентства, фондовые рынки отреагировали моментально на решение президента Франции Эмманюэля Макрона о роспуске Национального собрания (нижняя палата французского парламента). Капитализация французских компаний просела на 258 миллионов долларов.
В то же время, отмечается, что стоимость компаний, котирующихся на Парижской фондовой бирже, упала до 3,13 триллиона долларов.
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До этого Франция была европейским лидером, а сейчас уступает место Великобритании.
"Британия возвращается", — отметил в свою очередь премьер-министр Риши Сунак, которому и самому скоро предстоят непростые парламентские выборы.
На состоявшихся девятого июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.