https://1prime.ru/20240623/frantsiya-849416054.html

СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона

СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона - 23.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона

Пока французские парламентарии готовятся к очередным выборам, экономика в стране продолжает ухудшаться на фоне потери денег бизнесом. Об этом пишет агентство... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T09:12+0300

2024-06-23T09:12+0300

2024-06-23T09:21+0300

франция

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пока французские парламентарии готовятся к очередным выборам, экономика в стране продолжает ухудшаться на фоне потери денег бизнесом. Об этом пишет агентство РИА Новости с опорой на данные Financial Times.По данным агентства, фондовые рынки отреагировали моментально на решение президента Франции Эмманюэля Макрона о роспуске Национального собрания (нижняя палата французского парламента). Капитализация французских компаний просела на 258 миллионов долларов. В то же время, отмечается, что стоимость компаний, котирующихся на Парижской фондовой бирже, упала до 3,13 триллиона долларов.До этого Франция была европейским лидером, а сейчас уступает место Великобритании."Британия возвращается", — отметил в свою очередь премьер-министр Риши Сунак, которому и самому скоро предстоят непростые парламентские выборы.На состоявшихся девятого июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

https://1prime.ru/20240622/risk-849412142.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, бизнес