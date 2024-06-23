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Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ
Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ
В компании Х произошла ротация кадров на фоне давления владельца социальной сети Илона Маска на генерального директора Линду Яккарино, сообщает издание... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T08:50+0300
2024-06-23T08:50+0300
сша
илон маск
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В компании Х произошла ротация кадров на фоне давления владельца социальной сети Илона Маска на генерального директора Линду Яккарино, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.Отмечается, что бизнесмен требовал от Яккарино увеличения продаж и сокращения затрат. "В этом месяце Яккарино уволила свою правую руку и главу отдела бизнес-операций и коммуникаций Джо Бенаррока", - сообщается в материале. Как рассказали сотрудники компании, Яккарино возложила на Бенаррока ответственность за то, что он якобы заранее не уведомил клиентов об изменениях в политике платформы в отношении контента для взрослых. По данным Financial Times, его обязанности перейдут к руководителю отдела по связям с государственными органами в международном масштабе Нику Пиклзу. Согласно информации статьи, ротация проходит в условиях нарастания напряженности между Маском и Яккарино из-за требований владельца Х.
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сша, илон маск
США, Илон Маск
08:50 23.06.2024
 
Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ

Financial Times: ротация кадров прошла в Х из-за давления Маска на гендиректора

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В компании Х произошла ротация кадров на фоне давления владельца социальной сети Илона Маска на генерального директора Линду Яккарино, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что бизнесмен требовал от Яккарино увеличения продаж и сокращения затрат.
"В этом месяце Яккарино уволила свою правую руку и главу отдела бизнес-операций и коммуникаций Джо Бенаррока", - сообщается в материале.
Как рассказали сотрудники компании, Яккарино возложила на Бенаррока ответственность за то, что он якобы заранее не уведомил клиентов об изменениях в политике платформы в отношении контента для взрослых. По данным Financial Times, его обязанности перейдут к руководителю отдела по связям с государственными органами в международном масштабе Нику Пиклзу.
Согласно информации статьи, ротация проходит в условиях нарастания напряженности между Маском и Яккарино из-за требований владельца Х.
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