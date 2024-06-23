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Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ

Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ

Из-за Маска в компании Х произошла ротация кадров, пишет СМИ

В компании Х произошла ротация кадров на фоне давления владельца социальной сети Илона Маска на генерального директора Линду Яккарино, сообщает издание... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T08:50+0300

2024-06-23T08:50+0300

2024-06-23T08:50+0300

сша

илон маск

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В компании Х произошла ротация кадров на фоне давления владельца социальной сети Илона Маска на генерального директора Линду Яккарино, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.Отмечается, что бизнесмен требовал от Яккарино увеличения продаж и сокращения затрат. "В этом месяце Яккарино уволила свою правую руку и главу отдела бизнес-операций и коммуникаций Джо Бенаррока", - сообщается в материале. Как рассказали сотрудники компании, Яккарино возложила на Бенаррока ответственность за то, что он якобы заранее не уведомил клиентов об изменениях в политике платформы в отношении контента для взрослых. По данным Financial Times, его обязанности перейдут к руководителю отдела по связям с государственными органами в международном масштабе Нику Пиклзу. Согласно информации статьи, ротация проходит в условиях нарастания напряженности между Маском и Яккарино из-за требований владельца Х.

https://1prime.ru/20240613/mask-849117736.html

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сша, илон маск