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В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией - 23.06.2024, ПРАЙМ
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В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией
В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией
Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T12:14+0300
2024-06-23T12:14+0300
иран
россия
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ТЕГЕРАН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. "Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый (проект - ред.) офшорного риала (в сделках - ред.) с Россией", - приводит слова главы ЦБ Ирана агентство ILNA. В начале этой недели отдел по связям с общественностью Центробанка Ирана сообщил, что Тегеран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением". По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел "на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения", который стартовал с острова Киш.
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иран, россия, иранский риал
ИРАН, РОССИЯ, иранский риал
12:14 23.06.2024
 
В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией

ILNA: ЦБ Ирана анонсировал скорый запуск офшорного риала в сделках с Россией

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.
"Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый (проект - ред.) офшорного риала (в сделках - ред.) с Россией", - приводит слова главы ЦБ Ирана агентство ILNA.
В начале этой недели отдел по связям с общественностью Центробанка Ирана сообщил, что Тегеран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением".
По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел "на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения", который стартовал с острова Киш.
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