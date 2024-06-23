https://1prime.ru/20240623/iran-849418054.html

В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией

В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Ирана заявили о запуске офшорного риала в сделках с Россией

Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T12:14+0300

2024-06-23T12:14+0300

2024-06-23T12:14+0300

иран

россия

иранский риал

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ТЕГЕРАН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. "Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый (проект - ред.) офшорного риала (в сделках - ред.) с Россией", - приводит слова главы ЦБ Ирана агентство ILNA. В начале этой недели отдел по связям с общественностью Центробанка Ирана сообщил, что Тегеран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением". По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел "на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения", который стартовал с острова Киш.

https://1prime.ru/20240619/iran-849300607.html

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иран, россия, иранский риал