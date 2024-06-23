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Парламент Ирана предложил внести армию и ВС Канады в список террористов - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Парламент Ирана предложил внести армию и ВС Канады в список террористов
Парламент Ирана предложил внести армию и ВС Канады в список террористов - 23.06.2024, ПРАЙМ
Парламент Ирана предложил внести армию и ВС Канады в список террористов
Меджлис (парламент) Ирана внес предложение, которое призывает обязать законодательный орган страны добавить армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T16:21+0300
2024-06-23T16:21+0300
иран
канада
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ТЕГЕРАН, 23 июн – ПРАЙМ. Меджлис (парламент) Ирана внес предложение, которое призывает обязать законодательный орган страны добавить армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с правительством Канады, в список террористических организаций, передает агентство Nour News. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан ранее заявил, что Канада внесла в перечень террористических организаций элитные подразделения иранских ВС - Корпус стражей Исламской революции (КСИР), .В свою очередь, министр иностранных дел Мелани Жоли призвала всех канадских граждан страны незамедлительно выехать из Ирана. Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани назвал решение Канады противоречащим международному праву и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер". Министерство иностранных дел Ирана после решения канадских властей вызвало посла Италии, отвечающего за защиту интересов Канады в Иране.
https://1prime.ru/20240606/iran-848926632.html
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иран, канада
ИРАН, КАНАДА
16:21 23.06.2024
 
Парламент Ирана предложил внести армию и ВС Канады в список террористов

Парламент Ирана предложил внести армию и ВС Канады в список террористических организаций

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 23 июн – ПРАЙМ. Меджлис (парламент) Ирана внес предложение, которое призывает обязать законодательный орган страны добавить армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с правительством Канады, в список террористических организаций, передает агентство Nour News.
Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан ранее заявил, что Канада внесла в перечень террористических организаций элитные подразделения иранских ВС - Корпус стражей Исламской революции (КСИР), .В свою очередь, министр иностранных дел Мелани Жоли призвала всех канадских граждан страны незамедлительно выехать из Ирана. Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани назвал решение Канады противоречащим международному праву и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер".
Министерство иностранных дел Ирана после решения канадских властей вызвало посла Италии, отвечающего за защиту интересов Канады в Иране.
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