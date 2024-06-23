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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - 23.06.2024, ПРАЙМ
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об инциденте, произошедшем у берегов йеменского порта Ходейда. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T07:18+0300
2024-06-23T07:18+0300
британия
йемен
удары по хуситам в йемене
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об инциденте, произошедшем у берегов йеменского порта Ходейда. Отмечается, что была совершена атака на британское судно."UKMTO получило сообщение об инциденте в 65 морских милях (около 120 километров - ред.) к западу от Ходейды, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение. Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. "Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции “Страж процветания” по защите Красного моря от атак хуситов.
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британия, йемен, удары по хуситам в йемене
БРИТАНИЯ, ЙЕМЕН, удары по хуситам в Йемене
07:18 23.06.2024
 
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

UKMTO при ВМС Британии сообщило о нападении на судно у берегов порта Ходейда

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк" Ракетный эсминец США «Дональд Кук»
 Ракетный эсминец США «Дональд Кук» - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об инциденте, произошедшем у берегов йеменского порта Ходейда.
Отмечается, что была совершена атака на британское судно.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 65 морских милях (около 120 километров - ред.) к западу от Ходейды, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение.
Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции “Страж процветания” по защите Красного моря от атак хуситов.
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
В Красном море у берегов Йемена затонуло атакованное хуситами судно
19 июня, 09:30
 
БРИТАНИЯЙЕМЕНудары по хуситам в Йемене
 
 
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