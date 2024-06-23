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В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
Вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек потребовал от Китая прекращения поставок товаров в Россию, приводит слова немецкого политика издание... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T11:51+0300
2024-06-23T11:51+0300
2024-06-23T11:51+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек потребовал от Китая прекращения поставок товаров в Россию, приводит слова немецкого политика издание Financial Times.Министр экономики ответил, что российско-китайская торговля в 2023 году выросла более чем на 40 процентов. "Конечно, энергетика составляет значительную его часть, но около половины составляют товары двойного назначения", — сообщил Хабек.Он также добавил, что технически эти товары могут быть использованы на поле боя и этому "нужно положить конец".Ранее Хабек объяснил существенное ухудшение отношений между Германией и Китаем чрезмерной поддержкой Москвы со стороны Пекина. По его словам, в дальнейшем это может иметь негативные экономические последствия.
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россия, германия, китай
В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
Вице-канцлер Германии Хабек призвал Китай прекратить экспорт в Россию
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ.
Вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек потребовал от Китая прекращения поставок товаров в Россию, приводит слова немецкого политика издание Financial Times
.
Министр экономики ответил, что российско-китайская торговля в 2023 году выросла более чем на 40 процентов.
"Конечно, энергетика составляет значительную его часть, но около половины составляют товары двойного назначения", — сообщил Хабек.
Он также добавил, что технически эти товары могут быть использованы на поле боя и этому "нужно положить конец".
Ранее Хабек объяснил существенное ухудшение отношений между Германией и Китаем чрезмерной поддержкой Москвы со стороны Пекина. По его словам, в дальнейшем это может иметь негативные экономические последствия.
Министр экономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем