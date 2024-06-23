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Названы требования, которые ВМФ России предъявляет кораблестроителям
Названы требования, которые ВМФ России предъявляет кораблестроителям - 23.06.2024, ПРАЙМ
Названы требования, которые ВМФ России предъявляет кораблестроителям
Военно-морской флот России требует от кораблестроителей строить корабли мореходной скорости от 30 до 45 узлов, заявил РИА Новости по завершении Военно-морского... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T16:54+0300
2024-06-23T16:54+0300
2024-06-23T16:56+0300
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КРОНШТАДТ, 23 июн - ПРАЙМ. Военно-морской флот России требует от кораблестроителей строить корабли мореходной скорости от 30 до 45 узлов, заявил РИА Новости по завершении Военно-морского салона "Флот-2024" гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Один морской узел равен 1,8 километра в час. "Если мы говорим о кораблях длиной за 60 метров (корабли второго ранга), то они должны ходить со скоростью 30 узлов, а те которые поменьше - до 60 метров (корабли третьего ранга) - 40-45 узлов", - сказал Мистахов. По его словам, корабли не должны быть "тихоходными". "Мы прекрасно понимаем, ВМФ не всегда используется в военных целях. Ему нужно показать своё присутствие в нейтральных водах. Мы должны пройти и показать, что мы рядом, а это - скорость", - пояснил Мистахов. Кроме того, командование ВМФ требует от кораблестроителей обеспечить серийность кораблей, которые подтвердили свои характеристики за время эксплуатации, сказал Мистахов."Основные вопросы здесь - время и деньги. Если сейчас начинать новые работы, то это будут потерянные деньги и потерянное время. Сегодня флот хочет видеть не только корабли берегового охранения, но и дальнего плавания, и в основном старается построить то, что серийно уже построено", - отметил он.По словам Мистахова, сегодня на двух заводах корпорации строятся корабли 12 разных проектов, из которых 7 - головные: "Так работать нельзя. Людей не хватает", - подчеркнул он."Мы предлагали и "Сарсар", и "Гепард" с увеличенным боекомплектом до 24 "Калибров". Нам сказали: "Нам нужна серия". Сегодня ВМФ работает над программой своего будущего развития, и основная задача - максимально насытить флот кораблями, которые уже имеют опыт, серию и применение", - пояснил собеседник агентства.Выставка проходила в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего участниками "Флота-2024" стали 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона. Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 "Каракурт" и другие водоизмещением порядка 2 тысяч тонн.
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корабли, вмф россии
Вооружения, корабли, ВМФ России
Названы требования, которые ВМФ России предъявляет кораблестроителям
Мистахов: ВМФ требует от кораблестроителей скорость кораблей от 30 до 45 узлов
КРОНШТАДТ, 23 июн - ПРАЙМ. Военно-морской флот России требует от кораблестроителей строить корабли мореходной скорости от 30 до 45 узлов, заявил РИА Новости по завершении Военно-морского салона "Флот-2024" гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Один морской узел равен 1,8 километра в час.
"Если мы говорим о кораблях длиной за 60 метров (корабли второго ранга), то они должны ходить со скоростью 30 узлов, а те которые поменьше - до 60 метров (корабли третьего ранга) - 40-45 узлов", - сказал Мистахов.
В России создали морской дрон для защиты кораблей ВМФ
По его словам, корабли не должны быть "тихоходными".
"Мы прекрасно понимаем, ВМФ не всегда используется в военных целях. Ему нужно показать своё присутствие в нейтральных водах. Мы должны пройти и показать, что мы рядом, а это - скорость", - пояснил Мистахов.
Кроме того, командование ВМФ требует от кораблестроителей обеспечить серийность кораблей, которые подтвердили свои характеристики за время эксплуатации, сказал Мистахов.
"Основные вопросы здесь - время и деньги. Если сейчас начинать новые работы, то это будут потерянные деньги и потерянное время. Сегодня флот хочет видеть не только корабли берегового охранения, но и дальнего плавания, и в основном старается построить то, что серийно уже построено", - отметил он.
По словам Мистахова, сегодня на двух заводах корпорации строятся корабли 12 разных проектов, из которых 7 - головные: "Так работать нельзя. Людей не хватает", - подчеркнул он.
"Мы предлагали и "Сарсар", и "Гепард" с увеличенным боекомплектом до 24 "Калибров". Нам сказали: "Нам нужна серия". Сегодня ВМФ работает над программой своего будущего развития, и основная задача - максимально насытить флот кораблями, которые уже имеют опыт, серию и применение", - пояснил собеседник агентства.
Выставка проходила в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего участниками "Флота-2024" стали 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 "Каракурт" и другие водоизмещением порядка 2 тысяч тонн.