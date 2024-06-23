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При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены - 23.06.2024, ПРАЙМ
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При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены
При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены - 23.06.2024, ПРАЙМ
При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены
В Махачкале произошла стрельба, в результате один сотрудник полиции убит, еще шесть получили ранения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T19:20+0300
2024-06-23T19:57+0300
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Махачкале произошла стрельба, в результате один сотрудник полиции убит, еще шесть получили ранения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная", - сказала она.По предварительной информации, неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина."Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются", - сообщила Гариева.На место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.По последним данным, на улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается боестолкновение. Также продолжается бой на улице Орджоникидзе, горит патрульный автомобиль.Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев сообщил, что в ходе нападений были убиты священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале.Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Теракт".
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терроризм
Происшествия, терроризм
19:20 23.06.2024 (обновлено: 19:57 23.06.2024)
 
При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены

В Махачкале в результате стрельбы убит полицейский, еще 6 получили ранения

© РИА Новости . Мария Ващук | Перейти в медиабанкВиды Махачкалы
Виды Махачкалы - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Мария Ващук
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Махачкале произошла стрельба, в результате один сотрудник полиции убит, еще шесть получили ранения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
"В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная", - сказала она.
По предварительной информации, неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.
Города России. Дербент - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
В Дербенте обстреляли синагогу и церковь
18:59
"Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются", - сообщила Гариева.
На место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.
По последним данным, на улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается боестолкновение. Также продолжается бой на улице Орджоникидзе, горит патрульный автомобиль.
Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев сообщил, что в ходе нападений были убиты священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале.
Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Теракт".
 
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