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При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены
При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены - 23.06.2024, ПРАЙМ
При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены
В Махачкале произошла стрельба, в результате один сотрудник полиции убит, еще шесть получили ранения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T19:20+0300
2024-06-23T19:20+0300
2024-06-23T19:57+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Махачкале произошла стрельба, в результате один сотрудник полиции убит, еще шесть получили ранения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная", - сказала она.По предварительной информации, неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина."Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются", - сообщила Гариева.На место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.По последним данным, на улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается боестолкновение. Также продолжается бой на улице Орджоникидзе, горит патрульный автомобиль.Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев сообщил, что в ходе нападений были убиты священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале.Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Теракт".
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терроризм
При стрельбе в Махачкале погиб полицейский, еще 6 ранены
В Махачкале в результате стрельбы убит полицейский, еще 6 получили ранения
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Махачкале произошла стрельба, в результате один сотрудник полиции убит, еще шесть получили ранения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
"В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная", - сказала она.
По предварительной информации, неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.
В Дербенте обстреляли синагогу и церковь
"Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются", - сообщила Гариева.
На место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.
По последним данным, на улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается боестолкновение. Также продолжается бой на улице Орджоникидзе, горит патрульный автомобиль.
Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев сообщил, что в ходе нападений были убиты священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале.
Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Теракт".