https://1prime.ru/20240623/makhachkala-849423446.html

В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков

В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков

Люди, которые укрылись в церкви в Махачкале от террористов, выведены наружу, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T22:32+0300

2024-06-23T22:32+0300

2024-06-23T22:32+0300

происшествия

терроризм

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Люди, которые укрылись в церкви в Махачкале от террористов, выведены наружу, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. Ранее сообщалось, что 19 человек закрылись внутри храма для собственной безопасности. "Людей вывели из церкви", – сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале совершили вооруженные атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.

https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html

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терроризм