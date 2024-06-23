https://1prime.ru/20240623/makhachkala-849423446.html
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков
Люди, которые укрылись в церкви в Махачкале от террористов, выведены наружу, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T22:32+0300
2024-06-23T22:32+0300
2024-06-23T22:32+0300
происшествия
терроризм
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Люди, которые укрылись в церкви в Махачкале от террористов, выведены наружу, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. Ранее сообщалось, что 19 человек закрылись внутри храма для собственной безопасности. "Людей вывели из церкви", – сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале совершили вооруженные атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.
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терроризм
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков
В Махачкале из церкви вывели 19 человек, которые укрывались от боевиков
МАХАЧКАЛА, 23 июн - ПРАЙМ. Люди, которые укрылись в церкви в Махачкале от террористов, выведены наружу, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.
Ранее сообщалось, что 19 человек закрылись внутри храма для собственной безопасности.
"Людей вывели из церкви", – сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник
В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале совершили вооруженные атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.