https://1prime.ru/20240623/makhachkala-849423686.html

Выезды из Махачкалы перекрыты

Выезды из Махачкалы перекрыты - 23.06.2024, ПРАЙМ

Выезды из Махачкалы перекрыты

Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы помешать сообщникам боевиков покинуть город, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T23:05+0300

2024-06-23T23:05+0300

2024-06-23T23:05+0300

происшествия

терроризм

мвд

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы помешать сообщникам боевиков покинуть город, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева."Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город", - отметила она. В Дербенте и Махачкале 23 июня были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". В результате, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД по Дагестану сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В республике введен правовой режим контртеррористической операции.

https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html

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терроризм, мвд