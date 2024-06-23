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Выезды из Махачкалы перекрыты - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Выезды из Махачкалы перекрыты
Выезды из Махачкалы перекрыты - 23.06.2024, ПРАЙМ
Выезды из Махачкалы перекрыты
Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы помешать сообщникам боевиков покинуть город, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T23:05+0300
2024-06-23T23:05+0300
происшествия
терроризм
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы помешать сообщникам боевиков покинуть город, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева."Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город", - отметила она. В Дербенте и Махачкале 23 июня были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". В результате, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД по Дагестану сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В республике введен правовой режим контртеррористической операции.
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терроризм, мвд
Происшествия, терроризм, МВД
23:05 23.06.2024
 
Выезды из Махачкалы перекрыты

Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы помешать скрыться сообщникам террористов

© РИА Новости . Мария Ващук | Перейти в медиабанкВиды Махачкалы
Виды Махачкалы - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Мария Ващук
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы помешать сообщникам боевиков покинуть город, написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
"Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город", - отметила она.
В Дербенте и Махачкале 23 июня были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". В результате, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД по Дагестану сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В республике введен правовой режим контртеррористической операции.
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