https://1prime.ru/20240623/makron-849414747.html

Ставленник Макрона отвернулся от него, пишет СМИ

Ставленник Макрона отвернулся от него, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ

Ставленник Макрона отвернулся от него, пишет СМИ

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, назначенный на пост французским президентом Эмманюэлем Макроном, все больше отдаляется от главы государства в ходе... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T07:12+0300

2024-06-23T07:12+0300

2024-06-23T07:20+0300

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, назначенный на пост французским президентом Эмманюэлем Макроном, все больше отдаляется от главы государства в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщило издание Les Echos."Небольшими, но все более заметными штрихами Габриэль Атталь демонстрирует свою автономию и отмечает свои разногласия с Эмманюэлем Макроном в этой предвыборной кампании", — сообщается в материале статьи.Кроме того, как пишет газета, ранее Атталь представил себя как "свободного" премьера. В конце текущей недели на пресс-конференции он призвал французов "выбрать" его в качестве следующего главы правительства.При этом премьер добавил, что выборы станут вехой в вопросах власти и государственных институтов, что, как предполагается, "как раз те два момента, по которым Макрон подвергался сильной внутренней критике".Макрон назначил Атталя премьером в январе текущего года. Эксперт Центра политических исследований Франции Ален Поликар, комментируя это назначение, сообщил, что Макрон "выбрал друга", которому позволил появиться на политической арене. По его словам, Атталь обязан Макрону, поэтомц президент рассчитывает на то, что он останется преданным ему до конца.

https://1prime.ru/20240611/makron-849077098.html

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франция, эммануэль макрон