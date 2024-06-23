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Названы сроки появления судна на подводных крыльях "Метеор 120М"

Названы сроки появления судна на подводных крыльях "Метеор 120М" - 23.06.2024, ПРАЙМ

Названы сроки появления судна на подводных крыльях "Метеор 120М"

Морские суда на подводных крыльях "Метеор 120М" и "Олимпия 230М", способные перевозить пассажиров на расстояния до 1000 километров, могут появиться в России до... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T15:34+0300

2024-06-23T15:34+0300

2024-06-23T15:34+0300

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КРОНШТАДТ, 23 июн - ПРАЙМ. Морские суда на подводных крыльях "Метеор 120М" и "Олимпия 230М", способные перевозить пассажиров на расстояния до 1000 километров, могут появиться в России до конца 2025 года, сообщил РИА Новости по завершении международного военно-морского салона "Флот-2024" гендиректор - генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев. Выставка проходила в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего участниками "Флота-2024" стали 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона. "Наша линейка судов на подводных крыльях достаточно известна, и сегодня мы переходим от речных "Метеоров 120Р" к "Метеору" морскому. Также мы разрабатываем рассчитанное на 230-250 пассажиров морское судно на подводных крыльях "Олимпия 230М". Разработка находится на завершающем этапе, думаю, что первые такие суда могут быть готовы к концу 2025 года", - сказал Анцев. Собеседник агентства пояснил, что область применения данных судов - рейсовые морские перевозки на расстояния до 1000 километров. "Речь идёт об Азовско-Черноморском бассейне, Балтике, Дальнем Востоке. По сути, такие суда станут очень хорошим дублером железнодорожного и авиатранспорта, особенно на юге страны, где сегодня наблюдается определённая проблема с аэродромами", - рассказал Анцев. "Метеор 120P" - скоростное пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 700 километров, развивает скорость до 75 километров в час. Повышенный до озерного класс мореходности делает возможными перевозки пассажиров по всем полноводным рекам, озерам и водохранилищам. На сегодняшний день 4 таких судна эксплуатируются на маршрутах в ХМАО и Нижегородской области, а на стапелях строятся новые теплоходы для новых регионов. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" - один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов. Среди направлений работы компании: радиолокационные комплексы, робототехника, беспилотные летательные аппараты, метео- и магнитометрические системы, а также скоростные суда и комплексы морского базирования.

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