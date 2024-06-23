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Россияне рассказали о способах хранения сбережений - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Россияне рассказали о способах хранения сбережений
Россияне рассказали о способах хранения сбережений - 23.06.2024, ПРАЙМ
Россияне рассказали о способах хранения сбережений
После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже россияне потеряли доверие к этим валютам как к средству хранения накоплений, следует их данных опроса... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T06:53+0300
2024-06-23T06:53+0300
россия
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже россияне потеряли доверие к этим валютам как к средству хранения накоплений, следует их данных опроса SuperJob, которые приводит "Газета.Ru".Отмечается, что 58 процентов граждан России убеждены, что сбережения нужно хранить в национальной валюте. В свою очередь 30 процентов участников опроса предпочитают хранить деньги в долларах, а 24 процента — в евро.В 2023 году сторонников хранения сбережений в долларах было 37 процентов, в евро — 30 процентов. Ранее 12 июня Минфин США включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
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россия, национальная валюта, рубль, доллар, евро
РОССИЯ, национальная валюта, рубль, доллар, евро
06:53 23.06.2024
 
Россияне рассказали о способах хранения сбережений

SuperJob: большинство россиян считают, что сбережения надо хранить в нацвалюте

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже россияне потеряли доверие к этим валютам как к средству хранения накоплений, следует их данных опроса SuperJob, которые приводит "Газета.Ru".
Отмечается, что 58 процентов граждан России убеждены, что сбережения нужно хранить в национальной валюте. В свою очередь 30 процентов участников опроса предпочитают хранить деньги в долларах, а 24 процента — в евро.
В 2023 году сторонников хранения сбережений в долларах было 37 процентов, в евро — 30 процентов.
Ранее 12 июня Минфин США включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами
21 июня, 09:53
 
РОССИЯнациональная валютарубльдолларевро
 
 
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