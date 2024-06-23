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Россияне рассказали о способах хранения сбережений
Россияне рассказали о способах хранения сбережений - 23.06.2024, ПРАЙМ
Россияне рассказали о способах хранения сбережений
После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже россияне потеряли доверие к этим валютам как к средству хранения накоплений, следует их данных опроса... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T06:53+0300
2024-06-23T06:53+0300
2024-06-23T06:53+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже россияне потеряли доверие к этим валютам как к средству хранения накоплений, следует их данных опроса SuperJob, которые приводит "Газета.Ru".Отмечается, что 58 процентов граждан России убеждены, что сбережения нужно хранить в национальной валюте. В свою очередь 30 процентов участников опроса предпочитают хранить деньги в долларах, а 24 процента — в евро.В 2023 году сторонников хранения сбережений в долларах было 37 процентов, в евро — 30 процентов. Ранее 12 июня Минфин США включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
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россия, национальная валюта, рубль, доллар, евро
РОССИЯ, национальная валюта, рубль, доллар, евро
Россияне рассказали о способах хранения сбережений
SuperJob: большинство россиян считают, что сбережения надо хранить в нацвалюте
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ.
После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже россияне потеряли доверие к этим валютам как к средству хранения накоплений, следует их данных опроса SuperJob, которые приводит
"Газета.Ru".
Отмечается, что 58 процентов граждан России убеждены, что сбережения нужно хранить в национальной валюте. В свою очередь 30 процентов участников опроса предпочитают хранить деньги в долларах, а 24 процента — в евро.
В 2023 году сторонников хранения сбережений в долларах было 37 процентов, в евро — 30 процентов.
Ранее 12 июня Минфин США включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами