https://1prime.ru/20240623/novatek--849420633.html
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные системы отслеживания судов. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T17:25+0300
2024-06-23T17:25+0300
2024-06-23T17:25+0300
энергетика
газ
севморпуть
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0de7c2c522479ab6dc823a57455b927.jpg
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные системы отслеживания судов.Как отмечается в публикации, летняя навигация по этому маршруту может открыть путь для поставок с проекта "Арктик СПГ-2", попавшего под санкции США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТанкер-газовоз "Эдуард Толль" входит в состав флота проекта "Ямал СПГ" и осуществляет перевозку первой летней партии сжиженного природного газа. По данным систем, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня.Навигация может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта "Арктик СПГ-2", расположенного вблизи от "Ямала СПГ", но на Гыданском полуострове. Отправка СПГ оттуда планировалась в первом квартале 2024 года, но это так и не произошло на фоне введения санкций США против проекта.Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против строящихся и планируемых в России проектов СПГ, включая "Арктик СПГ-2". Фактически возможности гыданского завода были ограничены уже в сентябре 2023 года, когда американский Минфин включил в SDN-list ООО "Арктическая перевалка"."Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в России, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Совладелец компании — Леонид Михельсон, его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, на тот момент составляла 24,75%. Еще 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. Французская Total владеет 19,4% компании.
https://1prime.ru/20240621/spg-849379769.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbfa1ae5a5eb24012e60edb0ebedd7b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, севморпуть, спг
Энергетика, Газ, Севморпуть, СПГ
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ
РБК: НОВАТЭК отправил с Ямала первую в этом году партию СПГ по Севморпути
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ.
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути в этом году, пишет РБК
со ссылкой на данные системы отслеживания судов.
Как отмечается в публикации, летняя навигация по этому маршруту может открыть путь для поставок с проекта "Арктик СПГ-2", попавшего под санкции США.
Танкер-газовоз "Эдуард Толль" входит в состав флота проекта "Ямал СПГ" и осуществляет перевозку первой летней партии сжиженного природного газа. По данным систем, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня.
Могут, но не хотят: в Европе не заменили российский СПГ
Навигация может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта "Арктик СПГ-2", расположенного вблизи от "Ямала СПГ", но на Гыданском полуострове. Отправка СПГ оттуда планировалась в первом квартале 2024 года, но это так и не произошло на фоне введения санкций США против проекта.
Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против строящихся и планируемых в России проектов СПГ, включая "Арктик СПГ-2". Фактически возможности гыданского завода были ограничены уже в сентябре 2023 года, когда американский Минфин включил в SDN-list ООО "Арктическая перевалка".
"Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в России, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Совладелец компании — Леонид Михельсон, его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, на тот момент составляла 24,75%. Еще 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. Французская Total владеет 19,4% компании.