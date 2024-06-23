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НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
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НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные системы отслеживания судов. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T17:25+0300
2024-06-23T17:25+0300
энергетика
газ
севморпуть
спг
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные системы отслеживания судов.Как отмечается в публикации, летняя навигация по этому маршруту может открыть путь для поставок с проекта "Арктик СПГ-2", попавшего под санкции США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТанкер-газовоз "Эдуард Толль" входит в состав флота проекта "Ямал СПГ" и осуществляет перевозку первой летней партии сжиженного природного газа. По данным систем, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня.Навигация может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта "Арктик СПГ-2", расположенного вблизи от "Ямала СПГ", но на Гыданском полуострове. Отправка СПГ оттуда планировалась в первом квартале 2024 года, но это так и не произошло на фоне введения санкций США против проекта.Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против строящихся и планируемых в России проектов СПГ, включая "Арктик СПГ-2". Фактически возможности гыданского завода были ограничены уже в сентябре 2023 года, когда американский Минфин включил в SDN-list ООО "Арктическая перевалка"."Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в России, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Совладелец компании — Леонид Михельсон, его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, на тот момент составляла 24,75%. Еще 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. Французская Total владеет 19,4% компании.
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газ, севморпуть, спг
Энергетика, Газ, Севморпуть, СПГ
17:25 23.06.2024
 
НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Севморпути в этом году, пишет СМИ

РБК: НОВАТЭК отправил с Ямала первую в этом году партию СПГ по Севморпути

© РИА Новости . Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Владимир Михайлов
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. НОВАТЭК отправил первую партию СПГ по Северному морскому пути в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные системы отслеживания судов.
Как отмечается в публикации, летняя навигация по этому маршруту может открыть путь для поставок с проекта "Арктик СПГ-2", попавшего под санкции США.
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Танкер-газовоз "Эдуард Толль" входит в состав флота проекта "Ямал СПГ" и осуществляет перевозку первой летней партии сжиженного природного газа. По данным систем, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня.
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21 июня, 12:43
Навигация может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта "Арктик СПГ-2", расположенного вблизи от "Ямала СПГ", но на Гыданском полуострове. Отправка СПГ оттуда планировалась в первом квартале 2024 года, но это так и не произошло на фоне введения санкций США против проекта.
Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против строящихся и планируемых в России проектов СПГ, включая "Арктик СПГ-2". Фактически возможности гыданского завода были ограничены уже в сентябре 2023 года, когда американский Минфин включил в SDN-list ООО "Арктическая перевалка".
"Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в России, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Совладелец компании — Леонид Михельсон, его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, на тот момент составляла 24,75%. Еще 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. Французская Total владеет 19,4% компании.
 
ЭнергетикаГазСевморпутьСПГ
 
 
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