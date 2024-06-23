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На границе Абхазии и России произошла перестрелка, есть погибший

На границе Абхазии и России произошла перестрелка, есть погибший - 23.06.2024, ПРАЙМ

На границе Абхазии и России произошла перестрелка, есть погибший

На российско-абхазской границе произошла перестрелка, есть погибший, сообщил РИА Новости министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T20:09+0300

2024-06-23T20:09+0300

2024-06-23T20:41+0300

происшествия

абхазия

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СУХУМ, 23 июн - ПРАЙМ. На российско-абхазской границе произошла перестрелка, есть погибший, сообщил РИА Новости министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. "Около 18 часов на границе по реке Псоу произошла перестрелка. Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий. Все участники происшествия граждане Абхазии", - сказал он . Как уточнили позже в ведомстве, при перестрелке также получили ранения четыре человека, одна из них несовершеннолетняя.МВД республики проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к инциденту.

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абхазия

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абхазия