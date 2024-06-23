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Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье - 23.06.2024, ПРАЙМ
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье
Польский фонд "Dobro Zawsze Wraca" в июне уменьшил объем поставок гуманитарной помощи Киеву в сравнении с маем. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T14:02+0300
2024-06-23T14:03+0300
украина
польша
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ГЕНИЧЕСК, 23 июн - ПРАЙМ. Польский фонд "Dobro Zawsze Wraca" в июне уменьшил объем поставок гуманитарной помощи Киеву в сравнении с маем. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в пророссийском подполье Херсона. "В начале июня фонд "Dobro Zawsze Wraca" из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки. Однако в Черновцах, на складах партнерского ему фонда "Руки Милости", замечено значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем", - сообщил подпольщик. Кроме того, отмечается, что вся поступающая в прифронтовые районы украинского юга гуманитарная помощь используется киевскими властями исключительно в их интересах.
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украина
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украина, польша
УКРАИНА, ПОЛЬША
14:02 23.06.2024 (обновлено: 14:03 23.06.2024)
 
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье

Подполье: Польша сократила объемы и ассортимент поставок гумпомощи на Украину

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ГЕНИЧЕСК, 23 июн - ПРАЙМ. Польский фонд "Dobro Zawsze Wraca" в июне уменьшил объем поставок гуманитарной помощи Киеву в сравнении с маем. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в пророссийском подполье Херсона.
"В начале июня фонд "Dobro Zawsze Wraca" из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки. Однако в Черновцах, на складах партнерского ему фонда "Руки Милости", замечено значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем", - сообщил подпольщик.
Кроме того, отмечается, что вся поступающая в прифронтовые районы украинского юга гуманитарная помощь используется киевскими властями исключительно в их интересах.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей
3 июня, 07:00
 
УКРАИНАПОЛЬША
 
 
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