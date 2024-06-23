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Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье

Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье - 23.06.2024, ПРАЙМ

Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщили в подполье

Польский фонд "Dobro Zawsze Wraca" в июне уменьшил объем поставок гуманитарной помощи Киеву в сравнении с маем. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T14:02+0300

2024-06-23T14:02+0300

2024-06-23T14:03+0300

украина

польша

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ГЕНИЧЕСК, 23 июн - ПРАЙМ. Польский фонд "Dobro Zawsze Wraca" в июне уменьшил объем поставок гуманитарной помощи Киеву в сравнении с маем. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в пророссийском подполье Херсона. "В начале июня фонд "Dobro Zawsze Wraca" из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки. Однако в Черновцах, на складах партнерского ему фонда "Руки Милости", замечено значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем", - сообщил подпольщик. Кроме того, отмечается, что вся поступающая в прифронтовые районы украинского юга гуманитарная помощь используется киевскими властями исключительно в их интересах.

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