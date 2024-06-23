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Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин

Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин - 23.06.2024, ПРАЙМ

Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин

Россия может полагаться только на свою военную технику, заявил глава государства Владимир Путин. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T14:07+0300

2024-06-23T14:07+0300

2024-06-23T14:43+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия может полагаться только на свою военную технику, заявил глава государства Владимир Путин.Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Речь зашла о важности стабильной экономики российского оборонного ведомства. "От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают - очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается", - сказал российский лидер.Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА. Отмечается, что, согласно документу, для отечественных предприятий, которые занимаются данной деятельностью, создадут единый реестр, который даст доступ к различным мерам господдержки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин