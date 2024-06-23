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Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин
Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин - 23.06.2024, ПРАЙМ
Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин
Россия может полагаться только на свою военную технику, заявил глава государства Владимир Путин. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T14:07+0300
2024-06-23T14:43+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия может полагаться только на свою военную технику, заявил глава государства Владимир Путин.Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Речь зашла о важности стабильной экономики российского оборонного ведомства. "От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают - очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается", - сказал российский лидер.Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА. Отмечается, что, согласно документу, для отечественных предприятий, которые занимаются данной деятельностью, создадут единый реестр, который даст доступ к различным мерам господдержки.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
14:07 23.06.2024 (обновлено: 14:43 23.06.2024)
 
Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин

Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия может полагаться только на свою военную технику, заявил глава государства Владимир Путин.
Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Речь зашла о важности стабильной экономики российского оборонного ведомства.
"От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают - очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается", - сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о помощи государства разработчикам и производителям БПЛА. Отмечается, что, согласно документу, для отечественных предприятий, которые занимаются данной деятельностью, создадут единый реестр, который даст доступ к различным мерам господдержки.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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