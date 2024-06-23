https://1prime.ru/20240623/putin-849419071.html

Будущее России во многом зависит от Вооруженных сил, заявил Путин

Будущее России во многом зависит от Вооруженных сил, заявил Путин - 23.06.2024, ПРАЙМ

Будущее России во многом зависит от Вооруженных сил, заявил Путин

Будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов. Кадры встречи,... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T14:39+0300

2024-06-23T14:39+0300

2024-06-23T14:39+0300

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов. Кадры встречи, состоявшейся в пятницу в Кремле, выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея ввиду будущее нашей страны. Очень многое. Может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте", - подчеркнул он.Глава государства также выразил выразил уверенность, что все запланированное будет исполнено. "Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все будет исполнено", - добавил президент. .

https://1prime.ru/20240623/putin-849418582.html

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владимир путин