https://1prime.ru/20240623/putin-849419071.html
Будущее России во многом зависит от Вооруженных сил, заявил Путин
Будущее России во многом зависит от Вооруженных сил, заявил Путин - 23.06.2024, ПРАЙМ
Будущее России во многом зависит от Вооруженных сил, заявил Путин
Будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов. Кадры встречи,... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T14:39+0300
2024-06-23T14:39+0300
2024-06-23T14:39+0300
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847939463_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_46f62c9d5aae603b8bb0ee706a19bac2.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов. Кадры встречи, состоявшейся в пятницу в Кремле, выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея ввиду будущее нашей страны. Очень многое. Может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте", - подчеркнул он.Глава государства также выразил выразил уверенность, что все запланированное будет исполнено. "Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все будет исполнено", - добавил президент. .
https://1prime.ru/20240623/putin-849418582.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847939463_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_1eb34a53c78030c501caf4cfbb15b9b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Будущее России во многом зависит от Вооруженных сил, заявил Путин
Путин: будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов. Кадры встречи, состоявшейся в пятницу в Кремле, выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея ввиду будущее нашей страны. Очень многое. Может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте", - подчеркнул он.
Глава государства также выразил выразил уверенность, что все запланированное будет исполнено.
"Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все будет исполнено", - добавил президент. .
Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил Путин