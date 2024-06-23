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Экспорт одного продукта из Китая в Россию достиг максимума в мае - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Экспорт одного продукта из Китая в Россию достиг максимума в мае
Экспорт одного продукта из Китая в Россию достиг максимума в мае - 23.06.2024, ПРАЙМ
Экспорт одного продукта из Китая в Россию достиг максимума в мае
Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T08:13+0300
2024-06-23T08:13+0300
россия
китай
экспорт
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года. За май поставки выросли сразу вдвое с апрельских 2 тысяч тонн. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 11%. Страна вошла в десятку крупнейших потребителей китайского риса - на Россию в мае пришлось 3% всего экспорта. Самая большая доля была у Мозамбика - на эту африканскую страну пришлось пятая часть всех поставок. Также среди наиболее заметных покупателей оказались Камерун (18%) и Пуэрто-Рико (14%). Всего в мае Китай продал за рубеж 151,6 тысячи тонн риса.
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россия, китай, экспорт
РОССИЯ, КИТАЙ, экспорт
08:13 23.06.2024
 
Экспорт одного продукта из Китая в Россию достиг максимума в мае

Экспорт риса из Китая в Россию в мае достиг максимума с конца 2023 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкПолки с крупами в продуктовом гипермаркете
Полки с крупами в продуктовом гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.
За май поставки выросли сразу вдвое с апрельских 2 тысяч тонн. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 11%.
Страна вошла в десятку крупнейших потребителей китайского риса - на Россию в мае пришлось 3% всего экспорта. Самая большая доля была у Мозамбика - на эту африканскую страну пришлось пятая часть всех поставок.
Также среди наиболее заметных покупателей оказались Камерун (18%) и Пуэрто-Рико (14%). Всего в мае Китай продал за рубеж 151,6 тысячи тонн риса.
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
Россия поставила в Китай первую за долгое время партию свинины
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РОССИЯКИТАЙэкспорт
 
 
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