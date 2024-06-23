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Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол

Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол - 23.06.2024, ПРАЙМ

Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол

Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T10:13+0300

2024-06-23T10:13+0300

2024-06-23T10:13+0300

россия

g20

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил посол МИД РФ по вопросам G20, су-шерпа Марат Бердыев. Третья встреча шерп G20 пойдет в Рио-де-Жанейро 3-5 июля. Она открывает практическую работу над проектом итогового документа саммита "Группы двадцати", который в этом году состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. "Ключевыми темами, выбранными нашими бразильскими коллегами, в текущем году выступают: борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса, реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку дня", - написал Бердыев в своем Telegram-канале. При этом, по его данным, с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов шерпы также затронут геополитическую проблематику. "Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене", - заверил Бердыев. По его словам, российскую делегацию возглавит шерпа, замначальника экспертного управления Президента Светлана Лукаш. В числе сопровождающих лиц будут сотрудники администрации президента и департамента экономического сотрудничества МИД.

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россия, g20