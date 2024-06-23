Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол - 23.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240623/rossiya-849416605.html
Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол
Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол - 23.06.2024, ПРАЙМ
Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол
Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T10:13+0300
2024-06-23T10:13+0300
россия
g20
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/51/842205119_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_6a81e990d706a57dd38383df730fed7c.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил посол МИД РФ по вопросам G20, су-шерпа Марат Бердыев. Третья встреча шерп G20 пойдет в Рио-де-Жанейро 3-5 июля. Она открывает практическую работу над проектом итогового документа саммита "Группы двадцати", который в этом году состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. "Ключевыми темами, выбранными нашими бразильскими коллегами, в текущем году выступают: борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса, реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку дня", - написал Бердыев в своем Telegram-канале. При этом, по его данным, с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов шерпы также затронут геополитическую проблематику. "Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене", - заверил Бердыев. По его словам, российскую делегацию возглавит шерпа, замначальника экспертного управления Президента Светлана Лукаш. В числе сопровождающих лиц будут сотрудники администрации президента и департамента экономического сотрудничества МИД.
https://1prime.ru/20240621/briks-849396496.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/51/842205119_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_576193a8b49907a93ab8b959fdd1e02d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, g20
РОССИЯ, G20
10:13 23.06.2024
 
Россия пресечет политизацию экономического сотрудничества G20, заявил посол

Посол Бердыев: Россия будет пресекать попытки политизации сотрудничества G20

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил посол МИД РФ по вопросам G20, су-шерпа Марат Бердыев.
Третья встреча шерп G20 пойдет в Рио-де-Жанейро 3-5 июля. Она открывает практическую работу над проектом итогового документа саммита "Группы двадцати", который в этом году состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
"Ключевыми темами, выбранными нашими бразильскими коллегами, в текущем году выступают: борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса, реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку дня", - написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
БРИКС превращается в "более сильный противовес" G7, пишет СМИ
21 июня, 19:06
При этом, по его данным, с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов шерпы также затронут геополитическую проблематику.
"Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене", - заверил Бердыев.
По его словам, российскую делегацию возглавит шерпа, замначальника экспертного управления Президента Светлана Лукаш. В числе сопровождающих лиц будут сотрудники администрации президента и департамента экономического сотрудничества МИД.
 
РОССИЯG20
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала