https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html

В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник

В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник - 23.06.2024, ПРАЙМ

В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник

В центре дагестанского села Сергокала неизвестные обстреляли машину с полицейскими, в результате один сотрудник получил ранения, сообщает пресс-служба МВД... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T22:11+0300

2024-06-23T22:11+0300

2024-06-23T22:11+0300

происшествия

мвд

терроризм

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В центре дагестанского села Сергокала неизвестные обстреляли машину с полицейскими, в результате один сотрудник получил ранения, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Сергокала расположено в 65 километрах к югу от Махачкалы, где сегодня произошел теракт. "На площади в центре Сергокалы неизвестные в обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

https://1prime.ru/20240623/dagestan-849423183.html

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мвд, терроризм