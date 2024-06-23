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В США раскрыли, зачем Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО - 23.06.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, зачем Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО
В США раскрыли, зачем Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО - 23.06.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, зачем Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО
Россия исторически обеспечивала Европу природным газом через Украину, делая ее ценным транзитным пунктом, и в этой связи существующая украинская газовая... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T14:21+0300
2024-06-23T14:21+0300
энергетика
украина
газ
нафтогаз украины
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия исторически обеспечивала Европу природным газом через Украину, делая ее ценным транзитным пунктом, и в этой связи существующая украинская газовая инфраструктура имеет ключевое значение, пишет американское издание The Federalist.Как отмечается, даже если переключить газа на маршруты с американским или британским СПГ через Польшу и Балтийское море, то газовая архитектура остается той же. Это позволяет контролировать рынок на триллионы долларов, контролируемый Западом, а не Востоком.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКрупнейшая национальная нефтегазовая компания Украины, "Нафтогаз", ведет переговоры с Вашингтоном и американскими энергетическими компаниями об инвестициях в страну."Энергетическая помощь Соединенных Штатов и возможное вступление в НАТО помогут Украине стать газовой державой и получить членство в Евросоюзе", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, действия НАТО, возглавляемой США, опровергают декларируемую приверженность "свободе" и "демократии", обнажая более глубокую повестку дня, обусловленную экономическими и стратегическими интересами."Такой подход не только увековечивает конфликт на Украине, но и подрывает энергетический суверенитет стран-участниц, сводя их к вассальным государствам в рамках возглавляемого американцами порядка", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, газ, нафтогаз украины
Энергетика, УКРАИНА, Газ, Нафтогаз Украины
14:21 23.06.2024
 
В США раскрыли, зачем Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО

The Federalist: Запад хочет захватить газовую инфраструктуру Украины

© AFP / Sergei Supinsky Сотрудники компании "Нафтогаз".
Сотрудники компании Нафтогаз. - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© AFP / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия исторически обеспечивала Европу природным газом через Украину, делая ее ценным транзитным пунктом, и в этой связи существующая украинская газовая инфраструктура имеет ключевое значение, пишет американское издание The Federalist.
Как отмечается, даже если переключить газа на маршруты с американским или британским СПГ через Польшу и Балтийское море, то газовая архитектура остается той же. Это позволяет контролировать рынок на триллионы долларов, контролируемый Западом, а не Востоком.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Крупнейшая национальная нефтегазовая компания Украины, "Нафтогаз", ведет переговоры с Вашингтоном и американскими энергетическими компаниями об инвестициях в страну.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину
10 июня, 21:53
"Энергетическая помощь Соединенных Штатов и возможное вступление в НАТО помогут Украине стать газовой державой и получить членство в Евросоюзе", — говорится в статье.
Как отмечается в публикации, действия НАТО, возглавляемой США, опровергают декларируемую приверженность "свободе" и "демократии", обнажая более глубокую повестку дня, обусловленную экономическими и стратегическими интересами.
"Такой подход не только увековечивает конфликт на Украине, но и подрывает энергетический суверенитет стран-участниц, сводя их к вассальным государствам в рамках возглавляемого американцами порядка", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаУКРАИНАГазНафтогаз Украины
 
 
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