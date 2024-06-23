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Трамп установил сроки урегулирования конфликта на Украине - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Трамп установил сроки урегулирования конфликта на Украине
Трамп установил сроки урегулирования конфликта на Украине - 23.06.2024, ПРАЙМ
Трамп установил сроки урегулирования конфликта на Украине
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен положить конец украинскому конфликту еще до своей инаугурации, о чем заявил в ходе митинга в Филадельфии. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T08:18+0300
2024-06-23T08:19+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен положить конец украинскому конфликту еще до своей инаугурации, о чем заявил в ходе митинга в Филадельфии.Трансляцию его выступления вел портал Times Now на YouTube."Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, и мы выиграем президентские выборы &lt;…&gt;, я положу конец этому ужасному конфликту между Россией и Украиной", — сообщил политик.Ранее бавший глава Белого дома неоднократно говорил, что сможет разрешить украинский конфликт за 24 часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова, сообщал, что проблема слишком сложна для такого простого решения. В свою очередь российский президент Владимир Путин в 2023 году позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис".
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сша, дональд трамп, украина, россия
США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
08:18 23.06.2024 (обновлено: 08:19 23.06.2024)
 
Трамп установил сроки урегулирования конфликта на Украине

Трамп пообещал положить конец украинскому конфликту еще до инаугурации

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен положить конец украинскому конфликту еще до своей инаугурации, о чем заявил в ходе митинга в Филадельфии.
Трансляцию его выступления вел портал Times Now на YouTube.
"Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, и мы выиграем президентские выборы <…>, я положу конец этому ужасному конфликту между Россией и Украиной", — сообщил политик.
Ранее бавший глава Белого дома неоднократно говорил, что сможет разрешить украинский конфликт за 24 часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова, сообщал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
В свою очередь российский президент Владимир Путин в 2023 году позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис".
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СШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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