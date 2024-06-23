https://1prime.ru/20240623/tramp-849416851.html
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах - 23.06.2024, ПРАЙМ
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T10:29+0300
2024-06-23T10:29+0300
2024-06-23T10:48+0300
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/30/842293071_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_af01b38b27ebfa6b8a2d2f9fe08d1d1b.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые". Об этом рассказал телеканал Fox Business.Так, согласно данным канала, визит Трампа в ресторан был "неожиданным", так как у него в планах была поездка в в университет Темпл.Ранее на митинге в Лас-Вегасе бывший глава Белого дома пообещал избирателям первым делом после возвращения в Белый дом отменить налоги с чаевых – основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада. Кроме того, Трамп в очередной раз высказался насчет украинского конфликта и заявил, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать его еще до инаугурации.
https://1prime.ru/20240623/tramp-849415678.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/30/842293071_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_fb5db23c452a081ae03ddbe512ec07df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Трамп оставил официанту 500 долларов, а на чеке написал "долой налоги на чаевые"
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые". Об этом рассказал телеканал Fox Business.
Так, согласно данным канала, визит Трампа в ресторан был "неожиданным", так как у него в планах была поездка в в университет Темпл.
Ранее на митинге в Лас-Вегасе бывший глава Белого дома пообещал избирателям первым делом после возвращения в Белый дом отменить налоги с чаевых – основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада.
Кроме того, Трамп в очередной раз высказался насчет украинского конфликта и заявил, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать его еще до инаугурации.
Трамп установил сроки урегулирования конфликта на Украине