Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах - 23.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240623/tramp-849416851.html
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах - 23.06.2024, ПРАЙМ
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T10:29+0300
2024-06-23T10:48+0300
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/30/842293071_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_af01b38b27ebfa6b8a2d2f9fe08d1d1b.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые". Об этом рассказал телеканал Fox Business.Так, согласно данным канала, визит Трампа в ресторан был "неожиданным", так как у него в планах была поездка в в университет Темпл.Ранее на митинге в Лас-Вегасе бывший глава Белого дома пообещал избирателям первым делом после возвращения в Белый дом отменить налоги с чаевых – основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада. Кроме того, Трамп в очередной раз высказался насчет украинского конфликта и заявил, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать его еще до инаугурации.
https://1prime.ru/20240623/tramp-849415678.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/30/842293071_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_fb5db23c452a081ae03ddbe512ec07df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
10:29 23.06.2024 (обновлено: 10:48 23.06.2024)
 
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах

Трамп оставил официанту 500 долларов, а на чеке написал "долой налоги на чаевые"

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВосковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур "Дежавю" в Сочи
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые". Об этом рассказал телеканал Fox Business.
Так, согласно данным канала, визит Трампа в ресторан был "неожиданным", так как у него в планах была поездка в в университет Темпл.
Ранее на митинге в Лас-Вегасе бывший глава Белого дома пообещал избирателям первым делом после возвращения в Белый дом отменить налоги с чаевых – основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада.
Кроме того, Трамп в очередной раз высказался насчет украинского конфликта и заявил, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать его еще до инаугурации.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
Трамп установил сроки урегулирования конфликта на Украине
08:18
 
СШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала