https://1prime.ru/20240623/tramp-849416851.html

Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах

Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах - 23.06.2024, ПРАЙМ

Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах

Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T10:29+0300

2024-06-23T10:29+0300

2024-06-23T10:48+0300

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Во время предвыборного митинга в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks чаевые на сумму 500 долларов, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые". Об этом рассказал телеканал Fox Business.Так, согласно данным канала, визит Трампа в ресторан был "неожиданным", так как у него в планах была поездка в в университет Темпл.Ранее на митинге в Лас-Вегасе бывший глава Белого дома пообещал избирателям первым делом после возвращения в Белый дом отменить налоги с чаевых – основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада. Кроме того, Трамп в очередной раз высказался насчет украинского конфликта и заявил, что в случае своей победы на выборах сможет урегулировать его еще до инаугурации.

https://1prime.ru/20240623/tramp-849415678.html

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сша, дональд трамп