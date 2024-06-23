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Турецким ательерам пришлось снизить цены из-за низкого спроса - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Турецким ательерам пришлось снизить цены из-за низкого спроса
Турецким ательерам пришлось снизить цены из-за низкого спроса - 23.06.2024, ПРАЙМ
Турецким ательерам пришлось снизить цены из-за низкого спроса
Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T06:02+0300
2024-06-23T06:02+0300
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс", - сказал Кобищанов. При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. "В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%", - пояснил вице-президент АТОР. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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турция, туризм в турции
ТУРЦИЯ, туризм в Турции
06:02 23.06.2024
 
Турецким ательерам пришлось снизить цены из-за низкого спроса

АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию заставил отельеров снизить цены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс", - сказал Кобищанов.
При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. "В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%", - пояснил вице-президент АТОР.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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