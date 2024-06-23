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В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
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В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ
В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ
Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается на портале... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T09:41+0300
2024-06-23T09:42+0300
турция
сша
иностранные туристы
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается на портале "Турпром".Отмечается, что подобное "мероприятие" вызвало негативную реакцию как среди представителей туристической индустрии, так и среди общественности. На фоне этого американские туристы, прибывшие в Турцию в начале текущей недели, столкнулись с закрытием территории из-за частной вечеринки для пассажиров круизного лайнера Wind Star. Портал сообщает, что в результате этого произошла акция протеста, которая заставила организаторов вечеринки "свернуть" ее. В свою очередь турецкие власти надеются, что такие ситуации не повторятся в будущем. Тем не менее, они готовы к бурной реакции со стороны граждан в случае необходимости защиты прав туристов.Ранее президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены.
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турция
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турция, сша, иностранные туристы
ТУРЦИЯ, США, иностранные туристы
09:41 23.06.2024 (обновлено: 09:42 23.06.2024)
 
В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ

"Турпром": в Турции прошла акция против американских туристов

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдых российских туристов в Турции
Отдых российских туристов в Турции - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается на портале "Турпром".
Отмечается, что подобное "мероприятие" вызвало негативную реакцию как среди представителей туристической индустрии, так и среди общественности.
На фоне этого американские туристы, прибывшие в Турцию в начале текущей недели, столкнулись с закрытием территории из-за частной вечеринки для пассажиров круизного лайнера Wind Star. Портал сообщает, что в результате этого произошла акция протеста, которая заставила организаторов вечеринки "свернуть" ее.
В свою очередь турецкие власти надеются, что такие ситуации не повторятся в будущем. Тем не менее, они готовы к бурной реакции со стороны граждан в случае необходимости защиты прав туристов.
Ранее президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
Турецким отельерам пришлось снизить цены из-за низкого спроса
06:02
 
ТУРЦИЯСШАиностранные туристы
 
 
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