https://1prime.ru/20240623/turtsiya-849416323.html

В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ

В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ

Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается на портале... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T09:41+0300

2024-06-23T09:41+0300

2024-06-23T09:42+0300

турция

сша

иностранные туристы

https://cdnn.1prime.ru/img/83540/58/835405814_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_697aae5a3c2938b511dbd0e72ab55797.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается на портале "Турпром".Отмечается, что подобное "мероприятие" вызвало негативную реакцию как среди представителей туристической индустрии, так и среди общественности. На фоне этого американские туристы, прибывшие в Турцию в начале текущей недели, столкнулись с закрытием территории из-за частной вечеринки для пассажиров круизного лайнера Wind Star. Портал сообщает, что в результате этого произошла акция протеста, которая заставила организаторов вечеринки "свернуть" ее. В свою очередь турецкие власти надеются, что такие ситуации не повторятся в будущем. Тем не менее, они готовы к бурной реакции со стороны граждан в случае необходимости защиты прав туристов.Ранее президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены.

https://1prime.ru/20240623/turtsiya-849414236.html

турция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, сша, иностранные туристы