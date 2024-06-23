https://1prime.ru/20240623/turtsiya-849416323.html
В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ
В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ
Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается на портале... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T09:41+0300
2024-06-23T09:41+0300
2024-06-23T09:42+0300
турция
сша
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается на портале "Турпром".Отмечается, что подобное "мероприятие" вызвало негативную реакцию как среди представителей туристической индустрии, так и среди общественности. На фоне этого американские туристы, прибывшие в Турцию в начале текущей недели, столкнулись с закрытием территории из-за частной вечеринки для пассажиров круизного лайнера Wind Star. Портал сообщает, что в результате этого произошла акция протеста, которая заставила организаторов вечеринки "свернуть" ее. В свою очередь турецкие власти надеются, что такие ситуации не повторятся в будущем. Тем не менее, они готовы к бурной реакции со стороны граждан в случае необходимости защиты прав туристов.Ранее президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены.
https://1prime.ru/20240623/turtsiya-849414236.html
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турция, сша, иностранные туристы
ТУРЦИЯ, США, иностранные туристы
В Турции прошла акция против американских туристов, пишет СМИ
"Турпром": в Турции прошла акция против американских туристов
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ.
Инцидент, связанных с проводимой американцами частной вечеринкой на территории исторических памятников, произошел в турецком городе Эфес, сообщается
на портале "Турпром".
Отмечается, что подобное "мероприятие" вызвало негативную реакцию как среди представителей туристической индустрии, так и среди общественности.
На фоне этого американские туристы, прибывшие в Турцию в начале текущей недели, столкнулись с закрытием территории из-за частной вечеринки для пассажиров круизного лайнера Wind Star. Портал сообщает, что в результате этого произошла акция протеста, которая заставила организаторов вечеринки "свернуть" ее.
В свою очередь турецкие власти надеются, что такие ситуации не повторятся в будущем. Тем не менее, они готовы к бурной реакции со стороны граждан в случае необходимости защиты прав туристов.
Ранее президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены.
Турецким отельерам пришлось снизить цены из-за низкого спроса