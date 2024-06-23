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Турция увеличит продзапасы из-за ситуации на Украине, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Турция увеличит продзапасы из-за ситуации на Украине, пишет СМИ
Турция увеличит продзапасы из-за ситуации на Украине, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
Турция увеличит продзапасы из-за ситуации на Украине, пишет СМИ
Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T11:53+0300
2024-06-23T11:53+0300
турция
украина
продовольствие
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АНКАРА, 23 июн – ПРАЙМ. Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit. "В связи с этим Турецкий зерновой совет (TMO) будет ежегодно организовывать запасы пшеницы в объёме не менее 1,5 миллион тонн, ячменя - 250 тысяч тонн, кукурузы - 150 тысяч тонн и риса - 50 тысяч тонн на случай непредвиденных ситуаций. На создание запасов продовольствия учреждение потратит 5 миллиардов лир (почти 154 миллиона долларов)", - пишет издание, добавляя, что Турция хочет свести к минимуму возможные последствия глобального изменения климата и продолжающегося конфликта а Украине. Турецкие власти ранее сообщили, что приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября. После этой даты приостановка импорта может быть продлена в зависимости от рыночных условий. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу. Импорт пшеницы Турцией в первом квартале текущего года составил 2,1 миллиона тонн пшеницы на 530 миллионов долларов, при этом 69% от этих закупок приходится на российское зерно. Турецкие компании приобрели 1,5 миллиона тонн российской пшеницы на 368,5 миллиона долларов. При введении полного запрета на импорт России придётся перенаправить 488,5 тысяч тонн пшеницы в месяц, стоимость которой составляла 123 миллиона долларов. Также среди крупных продавцов пшеницы Турции были Украина (27%) и Молдавия (1,6%). Примерно по 1% приходится на Болгарию, Румынию и Сирию.
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турция, украина, продовольствие
ТУРЦИЯ, УКРАИНА, продовольствие
11:53 23.06.2024
 
Турция увеличит продзапасы из-за ситуации на Украине, пишет СМИ

Yeni Akit: Турция увеличит продовольственные запасы из-за ситуации на Украине

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 23 июн – ПРАЙМ. Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit.
"В связи с этим Турецкий зерновой совет (TMO) будет ежегодно организовывать запасы пшеницы в объёме не менее 1,5 миллион тонн, ячменя - 250 тысяч тонн, кукурузы - 150 тысяч тонн и риса - 50 тысяч тонн на случай непредвиденных ситуаций. На создание запасов продовольствия учреждение потратит 5 миллиардов лир (почти 154 миллиона долларов)", - пишет издание, добавляя, что Турция хочет свести к минимуму возможные последствия глобального изменения климата и продолжающегося конфликта а Украине.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Турция не откажется от туристов из России на фоне проблем с оплатой
21 июня, 09:17
Турецкие власти ранее сообщили, что приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября. После этой даты приостановка импорта может быть продлена в зависимости от рыночных условий. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу.
Импорт пшеницы Турцией в первом квартале текущего года составил 2,1 миллиона тонн пшеницы на 530 миллионов долларов, при этом 69% от этих закупок приходится на российское зерно. Турецкие компании приобрели 1,5 миллиона тонн российской пшеницы на 368,5 миллиона долларов. При введении полного запрета на импорт России придётся перенаправить 488,5 тысяч тонн пшеницы в месяц, стоимость которой составляла 123 миллиона долларов.
Также среди крупных продавцов пшеницы Турции были Украина (27%) и Молдавия (1,6%). Примерно по 1% приходится на Болгарию, Румынию и Сирию.
 
ТУРЦИЯУКРАИНАпродовольствие
 
 
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