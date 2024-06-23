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Пушков рассказал, почему во Франции не заметят конец "макронизма"

Пушков рассказал, почему во Франции не заметят конец "макронизма" - 23.06.2024, ПРАЙМ

Пушков рассказал, почему во Франции не заметят конец "макронизма"

Во Франции даже обратят внимания, если "макронизм" завтра прекратит свое существование, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T06:09+0300

2024-06-23T06:09+0300

2024-06-23T06:09+0300

россия

франция

эммануэль макрон

алексей пушков

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Во Франции даже обратят внимания, если "макронизм" завтра прекратит свое существование, так как у этого "виртуального" движения нет глубоких корней во французском обществе. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "У "макронизма" нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под (президента Франции Эммануэля) Макрона и ради Макрона. Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа", - сообщил сенатор в своем Telegram-канале. Кроме того, он подчеркнул, что уже имел опыт общения с руководством всех ведущих французских политических сил. В этой связи Пушков отметил, что у депутатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" нет глубоких знаний и продуманных убеждений, а их головы "забиты либеральными лозунгами и словесными кодами". Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "макронизму" во Франции пришёл конец и объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента).На состоявшихся девятого июня выборах в Европейский парламент фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов. Впоследствии президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

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россия, франция, эммануэль макрон, алексей пушков