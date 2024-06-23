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Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ
Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ
Власти США находятся под давлением со стороны Киева, который требует снятия запрета на удары по российской территории с помощью американских дальнобойных... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T06:32+0300
2024-06-23T07:22+0300
россия
украина
всу
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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Власти США находятся под давлением со стороны Киева, который требует снятия запрета на удары по российской территории с помощью американских дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает агентство Associated Press. "Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS", - сообщается в материале. Кроме того, издание пишет, что Украина хочет получить от США разрешение на атаки по России на расстояние 100-150 километров, используя возможности дальнобойных ракет. Представители украинского командования признали, что без подобной возможности "их руки остаются связаны". Газета пишет, что, по словам командования ВСУ, отчаянные условия у украинцев на фронте все же убедят убедят американских чиновников отказаться от ограничения. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что разрешение использовать американское оружие по территории РФ распространяется на все части страны, где российские войска пересекают границу Украины.Российский президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить такие удары вглубь территории России.
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россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
06:32 23.06.2024 (обновлено: 07:22 23.06.2024)
 
Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ

AP: Украина давит на США ради снятия запрета на удары ATACMS вглубь России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Власти США находятся под давлением со стороны Киева, который требует снятия запрета на удары по российской территории с помощью американских дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает агентство Associated Press.
"Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS", - сообщается в материале.
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Кроме того, издание пишет, что Украина хочет получить от США разрешение на атаки по России на расстояние 100-150 километров, используя возможности дальнобойных ракет. Представители украинского командования признали, что без подобной возможности "их руки остаются связаны".
Газета пишет, что, по словам командования ВСУ, отчаянные условия у украинцев на фронте все же убедят убедят американских чиновников отказаться от ограничения.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что разрешение использовать американское оружие по территории РФ распространяется на все части страны, где российские войска пересекают границу Украины.
Российский президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить такие удары вглубь территории России.
 
РОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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