https://1prime.ru/20240623/ukraina-849417824.html

На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ

На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ

На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ

сожгли машину сотрудника военкомата в Одессе. Об этом написало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T13:07+0300

2024-06-23T13:07+0300

2024-06-23T13:07+0300

россия

украина

мобилизация на украине

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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Неопознанные лица сожгли машину сотрудника военкомата в Одессе. Об этом написало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале."В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата", — следует из материала.Ранее украинские издания уже писали, что в стране участились случае поджогов автомобилей военных. Отмечается, что злоумышленники принимают их за транспорт сотрудников военкоматов.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.

https://1prime.ru/20240622/panika-849411834.html

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россия, украина, мобилизация на украине