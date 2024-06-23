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На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ
На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ
сожгли машину сотрудника военкомата в Одессе. Об этом написало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T13:07+0300
2024-06-23T13:07+0300
россия
украина
мобилизация на украине
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Неопознанные лица сожгли машину сотрудника военкомата в Одессе. Об этом написало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале."В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата", — следует из материала.Ранее украинские издания уже писали, что в стране участились случае поджогов автомобилей военных. Отмечается, что злоумышленники принимают их за транспорт сотрудников военкоматов.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
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россия, украина, мобилизация на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, мобилизация на Украине
13:07 23.06.2024
 
На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, рассказали СМИ

"Страна": в Одессе неизвестные сожгли автомобиль сотрудника военкомата

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Неопознанные лица сожгли машину сотрудника военкомата в Одессе. Об этом написало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
"В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата", — следует из материала.
Ранее украинские издания уже писали, что в стране участились случае поджогов автомобилей военных. Отмечается, что злоумышленники принимают их за транспорт сотрудников военкоматов.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
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