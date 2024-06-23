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В Севастополе после отражения ракетной атаки погибло два человека

В Севастополе после отражения ракетной атаки погибло два человека - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Севастополе после отражения ракетной атаки погибло два человека

В результате отражения ракетных ударов ВСУ в Севастополе погибли два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T13:40+0300

2024-06-23T13:40+0300

2024-06-23T13:41+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В результате отражения ракетных ударов ВСУ в Севастополе погибли два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Губернатор также написал, что в районе Учкуевки осколочные ранения получили 12 человек, включая двух детей. По его словам, в Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили два человека. На территории одного из ТСН на Северной стороне, по его словам, в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома.

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