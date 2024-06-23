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Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО

Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО - 23.06.2024, ПРАЙМ

Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО

Глава Эстонии Алар Карис призвал увеличить расходы на оборону в соответствии с оборонными планами НАТО, его слова приводит издание Postimees. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T14:20+0300

2024-06-23T14:20+0300

2024-06-23T14:20+0300

россия

украина

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военная помощь украине

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Эстонии Алар Карис призвал увеличить расходы на оборону в соответствии с оборонными планами НАТО, его слова приводит издание Postimees.Согласно Postimees, во время своего выступления в Нарве президент назвал инвестиции в оборону страны "вкладом защиту свободы Эстонии". По данным издания, Карис утверждает, что в Эстонии постоянно дислоцируются боевые подразделения ядерных держав НАТО, США, Франции и Великобритании."Нельзя игнорировать и оценку, по которой для закупки боеприпасов нам необходимы дополнительные миллиарды. Особенно если такая необходимость вытекает из оборонных планов НАТО", - цитирует газета Кариса.Кроме того, Карис добавил, что Эстония обладает вооружением и боеприпасами, которые могут уничтожить "нападающего на Эстонию противника уже в его тылу". Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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россия, украина, эстония, военная помощь украине