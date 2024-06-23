https://1prime.ru/20240623/voda-849384782.html

Россия столкнулась с дефицитом ресурса, который всегда был в избытке

Россия столкнулась с дефицитом ресурса, который всегда был в избытке - 23.06.2024, ПРАЙМ

Россия столкнулась с дефицитом ресурса, который всегда был в избытке

Пословица гласит: "Лягушка не выпьет всю воду из пруда, в котором живет". А человек? Он может испортить свой источник жизни? Футурологи-пессимисты предупреждают | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T08:00+0300

2024-06-23T08:00+0300

2024-06-23T08:00+0300

мнения аналитиков

вода

питьевая вода

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пословица гласит: "Лягушка не выпьет всю воду из пруда, в котором живет". А человек? Он может испортить свой источник жизни? Футурологи-пессимисты предупреждают – человечеству грозит убийственная жажда. В России, обладающей 20% пресной воды в мире, сложно представить всю тревожность ситуации, но, по данным ООН, проблему пресной воды испытывает население уже 80 стран мира.Наиболее страдают от неустойчивого водного снабжения Cредний Восток, Китай, северо-восток Мексики, большая часть Африки, многие западные районы США, часть Чили и Аргентины, а также почти вся Австралия. И, по разным оценкам, около 1,2 миллиарда человек, главным образом жители Африки и Азии, живут в условиях острой нехватки чистой воды. Это означает, что они не имеют доступа к 50 литрам чистой питьевой воды в день, которые международные организации установили, как минимальный уровень потребления на душу населения.В десятках стран дефицит пресной воды привел к её жесткому нормированию в засушливые годы, а некоторые страны ввозят пресную воду вместе с прочими импортными товарами. Так, например, Голландия и ФРГ импортируют воду из Норвегии и Новой Зеландии, на привозной воде живет население Алжира, Сингапура и Гонконга. И если без отдельных минеральных ресурсов человеческая цивилизация выживет, то без пресной воды это будет сделать сложно.И это несмотря на то, что водная поверхность планеты составляет 71%, а с учетом ледников и снежного покрова - 86% от общей поверхности планеты. Согласно современным оценкам, объем воды на планете составляет около 1390 млн. км3. Но 96,4% всей воды гидросферы приходится на минерализованные воды морей и океанов, а пресная вода составляет только 2,65%.Хотя и эта цифра не отображает реальное количество доступной для потребления пресной воды. Если принять всю пресную воду за 100%, то становится очевидным, что большая её часть – 70,2% "заперта" в виде льда и постоянного снежного покрова, главным образом, в ледниковых щитах Антарктиды и Гренландии. Другая значительная часть - 28,7% находится в литосфере. И только 0,27% от общего количества пресной воды, легкодоступной для использования, течет по поверхности планеты в виде рек, скапливается в озерах и водохранилищах. Но и этих небольших процентов пресной воды хватило бы, если бы она была равномерно распределена по планете, и ее расходование предполагалось исключительно в бытовых целях.В результате неразумного потребления расходование воды стало превышать темпы её возобновления. Реки, больше не достигающие морей, высыхающие озера, истощающиеся водоносные слои, деградирующие экосистемы - все это связано с перерасходом воды и недооценкой стоимости этого ресурса в условиях непродуманной политики потребления.Очевидно, что в условиях роста населения и увеличивающихся потребностей в продуктах питания, процессов урбанизации и промышленного роста конкуренция за воду в ближайшие десятилетия увеличится. Поскольку вода является ресурсом - беглецом, пересекающим государственные границы, во многих уголках планеты уже "тлеют искры" возможных будущих войн за водные ресурсы.Россия, как известно, обладает достаточным количеством водных ресурсов. Несмотря на это, нехватка чистой пресной воды является едва ли не самой актуальной проблемой. И связано это, в первую очередь, с загрязнением водных ресурсов. Особенно остро эта проблема характерна для городских и сельских поселений, водозабор в которых приурочен к поверхностным водоемам, куда сливаются неочищенные промышленные и бытовые стоки. Многие реки, "поглощающие" отходы, стали похожи на сточные безжизненные канавы, по которым течет уже не вода, а "химический коктейль". Согласно статистике, количество условно чистых водных объектов в России составляет только 12%, умеренно загрязненных – 32%, а остальные 56% охарактеризованы как загрязненные водные объекты.Для охраны и рационального использования водных ресурсов необходимы следующие первоочередные мероприятия:Автор - Татьяна Пузанова, старший научный сотрудник географического факультета МГУ, ученый секретарь московского городского отделения русского географического общества, кандидат географических наук

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2024

Татьяна Пузанова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/15/849384155_210:0:1071:861_100x100_80_0_0_b00c408e430ce1ba90ca91acc7ea934e.jpg

Татьяна Пузанова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/15/849384155_210:0:1071:861_100x100_80_0_0_b00c408e430ce1ba90ca91acc7ea934e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Татьяна Пузанова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/15/849384155_210:0:1071:861_100x100_80_0_0_b00c408e430ce1ba90ca91acc7ea934e.jpg

мнения аналитиков, вода, питьевая вода