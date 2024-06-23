https://1prime.ru/20240623/zapad-849415315.html

В Крыму рассказали, что страшит Запад

В Крыму рассказали, что страшит Запад - 23.06.2024, ПРАЙМ

В Крыму рассказали, что страшит Запад

Запад под предводительством США стремится подавить страны, выступающие за многополярный и равноправный мир, так как боятся формирования полицентричного... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T08:11+0300

2024-06-23T08:11+0300

2024-06-23T08:11+0300

россия

запад

сша

многополярный мир

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. Запад под предводительством США стремится подавить страны, выступающие за многополярный и равноправный мир, так как боятся формирования полицентричного миропорядка, поделился своим мнением с РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов. "Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового мирового большинства, выступающего за новое справедливое, равноправное и полицентричное мироустройство, поэтому пытается всяческими пропагандистскими разработками подорвать и дискредитировать страны, придерживающиеся этой стратегии. К числу западных контрмер относятся и разнообразные "мирные инициативы", наподобие швейцарского форума по Украине", - заявил дипломат. Кроме того, он добавил, что сейчас Вашингтон столкнулся с задачей не допустить сплочения заинтересованных в создании мирового большинства сил, препятствубщих сохранению западной монополии. По его словам, такие пданы можно легко отследить в в документах, которые предлагается принять на инспирированных Западом форумах.Далее, по словам Мурадова, исходя из принятого в Швейцарии коммюнике, следует ожидать усиления диверсий против торговых судов в Черном море и воплей о том, что Россия якобы подрывает мировую продовольственную безопасность и морит голодом беднейшие страны. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва участия в конференции не приняли. России Швейцария приглашения не направляла. В Кремле подчеркивали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://1prime.ru/20240619/zakharova-849316327.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, сша, многополярный мир