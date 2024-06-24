https://1prime.ru/20240624/abkhaziya-849428083.html

В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело

В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело

По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T09:07+0300

2024-06-24T09:07+0300

2024-06-24T09:50+0300

происшествия

абхазия

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СУХУМ, 24 июн - ПРАЙМ. По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.Перестрелка на границе России и Абхазии произошла днем в воскресенье, 23 июня. По данным Министерства внутренних дел, в ходе инцидента пострадали трое абхазских граждан, еще один погиб. Дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. "Расследованием занимается прокуратура Гагрского района", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://1prime.ru/20240623/abkhaziya-849422878.html

абхазия

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абхазия