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В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело
В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело
По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:07+0300
2024-06-24T09:50+0300
происшествия
абхазия
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СУХУМ, 24 июн - ПРАЙМ. По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.Перестрелка на границе России и Абхазии произошла днем в воскресенье, 23 июня. По данным Министерства внутренних дел, в ходе инцидента пострадали трое абхазских граждан, еще один погиб. Дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. "Расследованием занимается прокуратура Гагрского района", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://1prime.ru/20240623/abkhaziya-849422878.html
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абхазия
Происшествия, АБХАЗИЯ
09:07 24.06.2024 (обновлено: 09:50 24.06.2024)
 
В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело

В Абхазии завели уголовное дело по факту перестрелки на границе с Россией

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 24 июн - ПРАЙМ. По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.
Перестрелка на границе России и Абхазии произошла днем в воскресенье, 23 июня. По данным Министерства внутренних дел, в ходе инцидента пострадали трое абхазских граждан, еще один погиб.
Дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия.
"Расследованием занимается прокуратура Гагрского района", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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