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В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело
В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело
По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:07+0300
2024-06-24T09:07+0300
2024-06-24T09:50+0300
происшествия
абхазия
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СУХУМ, 24 июн - ПРАЙМ. По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.Перестрелка на границе России и Абхазии произошла днем в воскресенье, 23 июня. По данным Министерства внутренних дел, в ходе инцидента пострадали трое абхазских граждан, еще один погиб. Дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. "Расследованием занимается прокуратура Гагрского района", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://1prime.ru/20240623/abkhaziya-849422878.html
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абхазия
В Абхазии после перестрелки на КПП "Псоу" завели уголовное дело
В Абхазии завели уголовное дело по факту перестрелки на границе с Россией
СУХУМ, 24 июн - ПРАЙМ. По факту перестрелки на КПП "Псоу" в Абхазии завели уголовное делою Об этом агентству РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.
Перестрелка на границе России и Абхазии произошла днем в воскресенье, 23 июня. По данным Министерства внутренних дел, в ходе инцидента пострадали трое абхазских граждан, еще один погиб.
Дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия.
"Расследованием занимается прокуратура Гагрского района", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на границе