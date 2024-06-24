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В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России
В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России
Решение ЕС направить доходы от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в обход Венгрии — это беспрецедентное нарушение красных линий и правил... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:50+0300
2024-06-24T15:50+0300
2024-06-24T15:51+0300
политика
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 24 июн — ПРАЙМ. Решение ЕС направить доходы от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в обход Венгрии — это беспрецедентное нарушение красных линий и правил Евросоюза, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "ЕС использует всего 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира для поставок оружия Украине, несмотря на несогласие Венгрии, полностью нарушая правила ЕС, Венгрию просто-напросто исключили из принятия решения", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, это часть доходов с замороженных российских активов, которые ЕС решил направить Украине, "ни во что не ставя право голоса Венгрии", которая ранее на другом заседании воздержалась при голосовании по этому вопросу. Он добавил, что активнее всего за исключение Венгрии из принятия решения выступали те, кто громче всех на словах защищает верховенство права и демократию.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения.
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россия, венгрия, петер сийярто, активы, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, активы, замороженные российские активы
В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России
Сийярто: ЕС нарушил красную линию, решив направить Украине доходы с активов РФ
БУДАПЕШТ, 24 июн — ПРАЙМ. Решение ЕС направить доходы от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в обход Венгрии — это беспрецедентное нарушение красных линий и правил Евросоюза, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"ЕС использует всего 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира для поставок оружия Украине, несмотря на несогласие Венгрии, полностью нарушая правила ЕС, Венгрию просто-напросто исключили из принятия решения", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, это часть доходов с замороженных российских активов, которые ЕС решил направить Украине, "ни во что не ставя право голоса Венгрии", которая ранее на другом заседании воздержалась при голосовании по этому вопросу.
Он добавил, что активнее всего за исключение Венгрии из принятия решения выступали те, кто громче всех на словах защищает верховенство права и демократию.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения.
FT: ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Украины