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Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп
Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп - 24.06.2024, ПРАЙМ
Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп
Доходы от заблокированных российских активов должны позволить Украине продолжать военные действия до 2025 года, заявил в понедельник помощник госсекретаря по... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:19+0300
2024-06-24T17:26+0300
политика
сша
госдеп
активы
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ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Доходы от заблокированных российских активов должны позволить Украине продолжать военные действия до 2025 года, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. О'Брайен заявил, что США надеются на скорейшее создание кредитного механизма на основе доходов от активов РФ. В Госдепе отметили, что созданный механизм позволит Киеву получить доступ к 50-60 миллиардов долларов доходов от российских активов, что позволит Украине "продержаться" до 2025 года.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения.Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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сша, госдеп, активы, замороженные российские активы
Политика, США, Госдеп, активы, замороженные российские активы
17:19 24.06.2024 (обновлено: 17:26 24.06.2024)
 
Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп

Госдеп: доходов от российских активов должно хватить Украине до 2025 года

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Доходы от заблокированных российских активов должны позволить Украине продолжать военные действия до 2025 года, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
О'Брайен заявил, что США надеются на скорейшее создание кредитного механизма на основе доходов от активов РФ. В Госдепе отметили, что созданный механизм позволит Киеву получить доступ к 50-60 миллиардов долларов доходов от российских активов, что позволит Украине "продержаться" до 2025 года.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения.
Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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ПолитикаСШАГосдепактивызамороженные российские активы
 
 
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