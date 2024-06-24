https://1prime.ru/20240624/aktivy-849456344.html
ЕС утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ
ЕС утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ - 24.06.2024, ПРАЙМ
ЕС утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ
ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T19:45+0300
2024-06-24T19:45+0300
2024-06-24T19:45+0300
политика
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества. "Эти средства — 1,4 млрд евро — будут переданы следующем месяце. Еще миллиард будет передан последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил он. Таким образом он подтвердил сделанное ранее главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявление о том, что решение ЕС направить доходы от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в обход Венгрии стало беспрецедентном нарушением красных линий и правил Евросоюза.Совет ЕС 21 мая утвердил предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля: 90% доходов от заблокированных в ЕС активов РФ будут направлены в бюджет ЕС на военную помощь Украине, а оставшиеся 10% — на восстановление страны. В то же время страны G7 пообещали предоставить Украине до конца года кредиты на 50 миллиардов долларов.По данным высокопоставленного источника, Евросоюз может начать использовать доходы от российских активов для поддержки Киева уже в середине июля, не дожидаясь решения о предоставлении кредита. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обещала Киеву перечислить первые средства из доходов от замороженных российских активов в июле.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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замороженные российские активы, активы, россия, венгрия, европа, жозеп боррель
Политика, замороженные российские активы, активы, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Жозеп Боррель
ЕС утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ
Боррель: Киеву направят 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ поддержу ВСУ
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества.
"Эти средства — 1,4 млрд евро — будут переданы следующем месяце. Еще миллиард будет передан последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил он.
Таким образом он подтвердил сделанное ранее главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявление о том, что решение ЕС направить доходы от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в обход Венгрии стало беспрецедентном нарушением красных линий и правил Евросоюза.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля: 90% доходов от заблокированных в ЕС активов РФ будут направлены в бюджет ЕС на военную помощь Украине, а оставшиеся 10% — на восстановление страны. В то же время страны G7 пообещали предоставить Украине до конца года кредиты на 50 миллиардов долларов.
По данным высокопоставленного источника, Евросоюз может начать использовать доходы от российских активов для поддержки Киева уже в середине июля, не дожидаясь решения о предоставлении кредита. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обещала Киеву перечислить первые средства из доходов от замороженных российских активов в июле.
В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.