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ЕС утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ

ЕС утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ - 24.06.2024, ПРАЙМ

ЕС утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ

ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T19:45+0300

2024-06-24T19:45+0300

2024-06-24T19:45+0300

политика

замороженные российские активы

активы

россия

венгрия

европа

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества. "Эти средства — 1,4 млрд евро — будут переданы следующем месяце. Еще миллиард будет передан последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил он. Таким образом он подтвердил сделанное ранее главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявление о том, что решение ЕС направить доходы от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в обход Венгрии стало беспрецедентном нарушением красных линий и правил Евросоюза.Совет ЕС 21 мая утвердил предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля: 90% доходов от заблокированных в ЕС активов РФ будут направлены в бюджет ЕС на военную помощь Украине, а оставшиеся 10% — на восстановление страны. В то же время страны G7 пообещали предоставить Украине до конца года кредиты на 50 миллиардов долларов.По данным высокопоставленного источника, Евросоюз может начать использовать доходы от российских активов для поддержки Киева уже в середине июля, не дожидаясь решения о предоставлении кредита. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обещала Киеву перечислить первые средства из доходов от замороженных российских активов в июле.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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замороженные российские активы, активы, россия, венгрия, европа, жозеп боррель