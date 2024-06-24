https://1prime.ru/20240624/almaz-849432462.html
В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России
В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России
Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:42+0300
2024-06-24T11:42+0300
2024-06-24T11:43+0300
алмазы
российские алмазы
санкции против рф
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_71bc40e1c0cfcb3f85f5eb50717e2e46.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в пресс-селизе на сайте Европейской комиссии.18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки."Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)", - отметили в ЕК.В сообщении добавили, что ввоз или вывоз ювелирных изделий с целью ремонта или участия в тороговой выставке временно разрешен. Кроме того, подчеркнули в ЕК, переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной, продлили до 1 марта 2025 года.
https://1prime.ru/20240620/ndpi-849346891.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_77:0:1278:901_1920x0_80_0_0_a8f563a865b0650cd04bfc52e6461b38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазы, российские алмазы, санкции против рф, ес, ек
алмазы, российские алмазы, санкции против РФ, ЕС, ЕК
В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России
ЕК: запрет ЕС на импорт алмазов из РФ не относится к вывезенным до введения ограничений
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в пресс-селизе на сайте Европейской комиссии.
18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
"Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)", - отметили в ЕК.
В сообщении добавили, что ввоз или вывоз ювелирных изделий с целью ремонта или участия в тороговой выставке временно разрешен.
Кроме того, подчеркнули в ЕК, переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной, продлили до 1 марта 2025 года.
Госдума в первом чтении повышает НДПИ на алмазы, золото и железную руду