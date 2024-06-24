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В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России

В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России

Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:42+0300

2024-06-24T11:42+0300

2024-06-24T11:43+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в пресс-селизе на сайте Европейской комиссии.18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки."Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)", - отметили в ЕК.В сообщении добавили, что ввоз или вывоз ювелирных изделий с целью ремонта или участия в тороговой выставке временно разрешен. Кроме того, подчеркнули в ЕК, переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной, продлили до 1 марта 2025 года.

https://1prime.ru/20240620/ndpi-849346891.html

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алмазы, российские алмазы, санкции против рф, ес, ек