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В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России
В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России
Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:42+0300
2024-06-24T11:43+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в пресс-селизе на сайте Европейской комиссии.18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки."Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)", - отметили в ЕК.В сообщении добавили, что ввоз или вывоз ювелирных изделий с целью ремонта или участия в тороговой выставке временно разрешен. Кроме того, подчеркнули в ЕК, переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной, продлили до 1 марта 2025 года.
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алмазы, российские алмазы, санкции против рф, ес, ек
алмазы, российские алмазы, санкции против РФ, ЕС, ЕК
11:42 24.06.2024 (обновлено: 11:43 24.06.2024)
 
В Еврокомиссии разъяснили запрет ЕС на импорт алмазов из России

ЕК: запрет ЕС на импорт алмазов из РФ не относится к вывезенным до введения ограничений

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© fotolia.com / fox17
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Запрет на импорт российских алмазов, введенный в ЕС, не распространяется на камни, вывезенные с территории страны до введения ограничений. Об этом говорится в пресс-селизе на сайте Европейской комиссии.
18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
"Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)", - отметили в ЕК.
В сообщении добавили, что ввоз или вывоз ювелирных изделий с целью ремонта или участия в тороговой выставке временно разрешен.
Кроме того, подчеркнули в ЕК, переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной, продлили до 1 марта 2025 года.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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