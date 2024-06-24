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Поводов нет: волатильность российских активов снизится - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Поводов нет: волатильность российских активов снизится
Поводов нет: волатильность российских активов снизится - 24.06.2024, ПРАЙМ
Поводов нет: волатильность российских активов снизится
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Исключение... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:59+0300
2024-06-24T08:59+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
акции
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, поднимающийся на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в пятницу, сегодня с утра теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 84,4 рубля. На предстоящей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке данных из США. Здесь мы выделяем статистику по индексу потребительского доверия, индексу расходов на личное потребление, а также данные по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек. Плюс к этому, участники торгов продолжат следить за геополитическим фоном, который может оказать влияние на их отношение к рисковым активам.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 3 114 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода рынка в боковое движение у уровней закрытия прошлой недели. В отсутствии новых поводов для направленного движения и на фоне снижения волатильности, участники торгов могут взять паузу в принятии инвестиционных решений в ожидании факторов, способных стимулировать рынок. При этом, на наш взгляд, индекс Мосбиржи в среднесрочной перспективе может продолжить движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов.На валютной секции Московской биржи в пятницу китайский юань вырос на 0,7%, закончив неделю чуть выше 12 рублей. Рынку, в частности, помог и новостной фон – снижение доли валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже, может стать стабилизирующим фактором для рынка. Здесь в рамках недели также ожидаем снижения волатильности и стабилизации котировок, в результате чего пара юань/рубль в ближайшее время может закрепиться в районе 12 рублей.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции
08:59 24.06.2024
 

Поводов нет: волатильность российских активов снизится

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, поднимающийся на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в пятницу, сегодня с утра теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 84,4 рубля. На предстоящей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке данных из США. Здесь мы выделяем статистику по индексу потребительского доверия, индексу расходов на личное потребление, а также данные по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек. Плюс к этому, участники торгов продолжат следить за геополитическим фоном, который может оказать влияние на их отношение к рисковым активам.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 3 114 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода рынка в боковое движение у уровней закрытия прошлой недели. В отсутствии новых поводов для направленного движения и на фоне снижения волатильности, участники торгов могут взять паузу в принятии инвестиционных решений в ожидании факторов, способных стимулировать рынок. При этом, на наш взгляд, индекс Мосбиржи в среднесрочной перспективе может продолжить движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в пятницу китайский юань вырос на 0,7%, закончив неделю чуть выше 12 рублей. Рынку, в частности, помог и новостной фон – снижение доли валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже, может стать стабилизирующим фактором для рынка. Здесь в рамках недели также ожидаем снижения волатильности и стабилизации котировок, в результате чего пара юань/рубль в ближайшее время может закрепиться в районе 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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