С долларом все теперь ясно

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В пятницу, 21 июня, на локальном валютном рынке наблюдалась смешанная динамика, в то время как нефтяные котировки незначительно снизились. Центральный банк России снизил курс доллара США на 2,5419 рубля до 87,9595 руб., а курс евро повысил на 2,8063 рубля до 94,2606 руб. Однако пара USD/RUBF снизилась на 1,57% до 86,58 руб., EUR/RUB практически не изменилась (+0,01% до 93,08 руб.), а китайский юань укрепился к рублю на 0,81% до 12,04 руб. В конце недели давление на рубль усилилось после решения правительства РФ смягчить требования по обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Теперь им необходимо зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты вместо прежних 80%. На нефтяном рынке наблюдались снижение котировок. Стоимость барреля Brent снизилась на 0,75% до $85,01. Несмотря на это, обе марки нефти завершили неделю ростом примерно на 3%. Снижение котировок связываю с укреплением доллара и технической коррекцией после значительного роста на 12% с минимума $76,79. На динамику нефтяных цен влияют как геополитические, так и технические факторы. Особое внимание уделяется напряженности на Ближнем Востоке, где Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" заявил о готовности к конфликту с Израилем. В США наблюдается тенденция к снижению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. За прошедшую неделю запасы нефти сократились на 2,55 млн баррелей, бензина - на 2,28 млн баррелей, а дистиллятов - на 1,73 млн баррелей. По данным Baker Hughes, количество действующих нефтегазовых буровых установок в США уменьшилось на 2 единицы до 588 штук, что на 14% ниже показателя прошлого года. На момент открытия торгов в Азии в понедельник, 24 июня, баррель Brent стоит $84,28, продемонстрировав резкое снижение на 0,86%. Аналитики советуют внимательно следить за закрытием торгового дня, так как падение ниже $84 может спровоцировать массовое срабатывание защитных стоп-приказов по длинным позициям и дальнейшее снижение до $81,60. На валютном рынке ожидается сохранение волатильности в период с 24 по 28 июня. Склоняюсь к тому, что ближайшие дни курс доллара будет колебаться ниже отметки в 90 рублей, евро – около 96 рублей, а юань – в районе 12,50 рублей. Таким образом, как валютный, так и нефтяной рынки демонстрируют неустойчивость на фоне геополитической напряженности и изменений в экономической политике. Индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 3114,35 п., индекс РТС - на 3,17%, до 1115,39. Индекс Мосбиржи отскочил от 2996, но по прежнему находится в нисходящем локальном тренде. На сегодня ожидаю движение около 3100. Резких движений быть не должно.
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В пятницу, 21 июня, на локальном валютном рынке наблюдалась смешанная динамика, в то время как нефтяные котировки незначительно снизились. Центральный банк России снизил курс доллара США на 2,5419 рубля до 87,9595 руб., а курс евро повысил на 2,8063 рубля до 94,2606 руб. Однако пара USD/RUBF снизилась на 1,57% до 86,58 руб., EUR/RUB практически не изменилась (+0,01% до 93,08 руб.), а китайский юань укрепился к рублю на 0,81% до 12,04 руб.
В конце недели давление на рубль усилилось после решения правительства РФ смягчить требования по обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Теперь им необходимо зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты вместо прежних 80%.
На нефтяном рынке наблюдались снижение котировок. Стоимость барреля Brent снизилась на 0,75% до $85,01. Несмотря на это, обе марки нефти завершили неделю ростом примерно на 3%. Снижение котировок связываю с укреплением доллара и технической коррекцией после значительного роста на 12% с минимума $76,79.
На динамику нефтяных цен влияют как геополитические, так и технические факторы. Особое внимание уделяется напряженности на Ближнем Востоке, где Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" заявил о готовности к конфликту с Израилем.
В США наблюдается тенденция к снижению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. За прошедшую неделю запасы нефти сократились на 2,55 млн баррелей, бензина - на 2,28 млн баррелей, а дистиллятов - на 1,73 млн баррелей. По данным Baker Hughes, количество действующих нефтегазовых буровых установок в США уменьшилось на 2 единицы до 588 штук, что на 14% ниже показателя прошлого года.
На момент открытия торгов в Азии в понедельник, 24 июня, баррель Brent стоит $84,28, продемонстрировав резкое снижение на 0,86%. Аналитики советуют внимательно следить за закрытием торгового дня, так как падение ниже $84 может спровоцировать массовое срабатывание защитных стоп-приказов по длинным позициям и дальнейшее снижение до $81,60.
На валютном рынке ожидается сохранение волатильности в период с 24 по 28 июня. Склоняюсь к тому, что ближайшие дни курс доллара будет колебаться ниже отметки в 90 рублей, евро – около 96 рублей, а юань – в районе 12,50 рублей.
Таким образом, как валютный, так и нефтяной рынки демонстрируют неустойчивость на фоне геополитической напряженности и изменений в экономической политике.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 3114,35 п., индекс РТС - на 3,17%, до 1115,39. Индекс Мосбиржи отскочил от 2996, но по прежнему находится в нисходящем локальном тренде. На сегодня ожидаю движение около 3100. Резких движений быть не должно.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.