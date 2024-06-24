https://1prime.ru/20240624/analitika-849429053.html

С долларом все теперь ясно

С долларом все теперь ясно - 24.06.2024, ПРАЙМ

С долларом все теперь ясно

В пятницу, 21 июня, на локальном валютном рынке наблюдалась смешанная динамика, в то время как нефтяные котировки незначительно снизились. Центральный банк... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T09:36+0300

2024-06-24T09:36+0300

2024-06-24T09:36+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В пятницу, 21 июня, на локальном валютном рынке наблюдалась смешанная динамика, в то время как нефтяные котировки незначительно снизились. Центральный банк России снизил курс доллара США на 2,5419 рубля до 87,9595 руб., а курс евро повысил на 2,8063 рубля до 94,2606 руб. Однако пара USD/RUBF снизилась на 1,57% до 86,58 руб., EUR/RUB практически не изменилась (+0,01% до 93,08 руб.), а китайский юань укрепился к рублю на 0,81% до 12,04 руб. В конце недели давление на рубль усилилось после решения правительства РФ смягчить требования по обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Теперь им необходимо зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты вместо прежних 80%. На нефтяном рынке наблюдались снижение котировок. Стоимость барреля Brent снизилась на 0,75% до $85,01. Несмотря на это, обе марки нефти завершили неделю ростом примерно на 3%. Снижение котировок связываю с укреплением доллара и технической коррекцией после значительного роста на 12% с минимума $76,79. На динамику нефтяных цен влияют как геополитические, так и технические факторы. Особое внимание уделяется напряженности на Ближнем Востоке, где Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" заявил о готовности к конфликту с Израилем. В США наблюдается тенденция к снижению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. За прошедшую неделю запасы нефти сократились на 2,55 млн баррелей, бензина - на 2,28 млн баррелей, а дистиллятов - на 1,73 млн баррелей. По данным Baker Hughes, количество действующих нефтегазовых буровых установок в США уменьшилось на 2 единицы до 588 штук, что на 14% ниже показателя прошлого года. На момент открытия торгов в Азии в понедельник, 24 июня, баррель Brent стоит $84,28, продемонстрировав резкое снижение на 0,86%. Аналитики советуют внимательно следить за закрытием торгового дня, так как падение ниже $84 может спровоцировать массовое срабатывание защитных стоп-приказов по длинным позициям и дальнейшее снижение до $81,60. На валютном рынке ожидается сохранение волатильности в период с 24 по 28 июня. Склоняюсь к тому, что ближайшие дни курс доллара будет колебаться ниже отметки в 90 рублей, евро – около 96 рублей, а юань – в районе 12,50 рублей. Таким образом, как валютный, так и нефтяной рынки демонстрируют неустойчивость на фоне геополитической напряженности и изменений в экономической политике. Индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 3114,35 п., индекс РТС - на 3,17%, до 1115,39. Индекс Мосбиржи отскочил от 2996, но по прежнему находится в нисходящем локальном тренде. На сегодня ожидаю движение около 3100. Резких движений быть не должно.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, доллар, индекс мосбиржи