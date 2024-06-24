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На рынке затишье после бури - 24.06.2024, ПРАЙМ
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На рынке затишье после бури
На рынке затишье после бури - 24.06.2024, ПРАЙМ
На рынке затишье после бури
Рынок акций в пятницу немного просел — 3109 п., или почти -0,5%. Дневные обороты торгов сократились в три раза, что говорит о снижении накала страстей. Ранее... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:42+0300
2024-06-24T09:42+0300
мнения аналитиков
рынки
акции
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Рынок акций в пятницу немного просел — 3109 п., или почти -0,5%. Дневные обороты торгов сократились в три раза, что говорит о снижении накала страстей. Ранее был всплеск активности и обороты под 200 млрд в сутки, скоротечный провал индекса МосБиржи под 3000 п. и резкий выкуп на +4% со дна.Переживания рынка акций насчет валютного фактора – скорее всего, пройденный этап. В ближайшие дни рынок попытается продолжить восстановление с годового минимума. Ориентир на летние месяцы — 3400 п., а таргет до конца года 3600 п. не снимается. Интереснее всего выглядят акции банков.Сильнее рынка в пятницу были бумаги Ростелекома (+4,8%). Акции ожидаемо вернулись над 90 руб., а сегодня могут протестировать уже 95 руб. Фундаментальный таргет на 100 руб. Поддерживают курс бумаг факторы грядущих дивидендов за 2023 г. и анонсированный на осень выход высокотехнологичных "дочек" корпорации на публичные торги.Слабее рынка оказались привилегированные акции Мечела (-2,7%). Они исторически очень волатильные, и при изменении индекса показывают кратные проценты отклонений. Когда на рынке вновь возобладает бычий напор, то по традиции эти акции могут рвануть вверх на опережение. Интересная поддержка в области 220 руб. с перспективой на 260 руб.А рубль вернулся на уровни позапрошлой пятницы. Турбулентность внутри недели была очень высокой, провал инвалют превышал 10%, но все выкупили. Доллар опять на 88, евро над 94, юань выше 12. Вероятно, на валютном рынке наступает консолидация в привычных за последние месяцы рамках. Девальвации рубля от текущих не ожидается, но и провал инвалют, что наблюдался на днях, вряд ли повторится.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынки, акции
Мнения аналитиков, Рынки, Акции
09:42 24.06.2024
 

На рынке затишье после бури

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Рынок акций в пятницу немного просел — 3109 п., или почти -0,5%. Дневные обороты торгов сократились в три раза, что говорит о снижении накала страстей. Ранее был всплеск активности и обороты под 200 млрд в сутки, скоротечный провал индекса МосБиржи под 3000 п. и резкий выкуп на +4% со дна.
Переживания рынка акций насчет валютного фактора – скорее всего, пройденный этап. В ближайшие дни рынок попытается продолжить восстановление с годового минимума. Ориентир на летние месяцы — 3400 п., а таргет до конца года 3600 п. не снимается. Интереснее всего выглядят акции банков.
Сильнее рынка в пятницу были бумаги Ростелекома (+4,8%). Акции ожидаемо вернулись над 90 руб., а сегодня могут протестировать уже 95 руб. Фундаментальный таргет на 100 руб. Поддерживают курс бумаг факторы грядущих дивидендов за 2023 г. и анонсированный на осень выход высокотехнологичных "дочек" корпорации на публичные торги.
Слабее рынка оказались привилегированные акции Мечела (-2,7%). Они исторически очень волатильные, и при изменении индекса показывают кратные проценты отклонений. Когда на рынке вновь возобладает бычий напор, то по традиции эти акции могут рвануть вверх на опережение. Интересная поддержка в области 220 руб. с перспективой на 260 руб.
А рубль вернулся на уровни позапрошлой пятницы. Турбулентность внутри недели была очень высокой, провал инвалют превышал 10%, но все выкупили. Доллар опять на 88, евро над 94, юань выше 12. Вероятно, на валютном рынке наступает консолидация в привычных за последние месяцы рамках. Девальвации рубля от текущих не ожидается, но и провал инвалют, что наблюдался на днях, вряд ли повторится.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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