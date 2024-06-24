https://1prime.ru/20240624/arktika-849433760.html

В США констатировали конец американской исключительности в Арктике

В США констатировали конец американской исключительности в Арктике - 24.06.2024, ПРАЙМ

В США констатировали конец американской исключительности в Арктике

Арктика превратилась из зоны сотрудничества в зону геополитических потрясений, пишет американское издание Foreign Policy. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:51+0300

2024-06-24T11:51+0300

2024-06-24T11:51+0300

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сша

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арктика

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Арктика превратилась из зоны сотрудничества в зону геополитических потрясений, пишет американское издание Foreign Policy.Как отмечается, США сталкиваются с нехваткой ледоколов для работ в Заполярье, и если Вашингтон не изменит подход, корабль "Страттон" рискует остаться единственным олицетворением американского присутствия в Арктике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ годы холодной войны США активно вкладывались в Аляску, видя в ней важную часть будущего страны, однако после распада Советского Союза эти меры показались избыточными.Россия же при Владимире Путине активизировала модернизацию военных объектов в Заполярье и испытания гиперзвуковых боеприпасов.Другие страны, в том числе Китай и Индия, также проявляют интерес к региону.Как отмечается в публикации, США отставали в развитии арктической стратегии, сосредоточившись на других проблемах. Так, американская система раннего предупреждения в Арктике устарела, а необходимая прибрежная инфраструктура на Аляске, с помощью которой климатологи прогнозируют тайфуны, так не была установлена.Сейчас у США имеется лишь два действующих ледокола, в то время как Россия имеет более 50 ледоколов.Автор статьи подчеркивает, что Арктика имеет огромное экономическое значение для Вашингтона, присутствие в регионе также важно для достижения климатических целей.В этих условиях США пытаются возродить атрофировавшиеся возможности, но им предстоит пройти долгий путь, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, россия, арктика