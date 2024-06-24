https://1prime.ru/20240624/ataka-849441062.html

РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ

РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ - 24.06.2024, ПРАЙМ

РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ

Российская сторона поднимет тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:21+0300

2024-06-24T14:21+0300

2024-06-24T14:21+0300

происшествия

россия

обсе

севастополь

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ВЕНА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская сторона поднимет тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации. "Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ", - отметили в постпредстве, уточнив, что ближайший постоянный совет организации пройдет 4 июля. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://1prime.ru/20240624/vsu-849437452.html

севастополь

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россия, обсе, севастополь