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РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ - 24.06.2024, ПРАЙМ
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РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ
РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ - 24.06.2024, ПРАЙМ
РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ
Российская сторона поднимет тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T14:21+0300
2024-06-24T14:21+0300
происшествия
россия
обсе
севастополь
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ВЕНА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская сторона поднимет тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации. "Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ", - отметили в постпредстве, уточнив, что ближайший постоянный совет организации пройдет 4 июля. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://1prime.ru/20240624/vsu-849437452.html
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россия, обсе, севастополь
Происшествия, РОССИЯ, ОБСЕ, СЕВАСТОПОЛЬ
14:21 24.06.2024
 
РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ

РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОБСЕ
ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВЕНА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская сторона поднимет тему удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ 4 июля, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации.
"Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем постсовете ОБСЕ", - отметили в постпредстве, уточнив, что ближайший постоянный совет организации пройдет 4 июля.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
13:30
 
ПроисшествияРОССИЯОБСЕСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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