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В России в мае отметили рост суммы автокредита

В России в мае отметили рост суммы автокредита - 24.06.2024, ПРАЙМ

В России в мае отметили рост суммы автокредита

Средний размер автомобильного кредита в России в мае вырос на 3,3% относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 1,42 миллиона рублей, говорится | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:31+0300

2024-06-24T14:31+0300

2024-06-24T14:31+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Средний размер автомобильного кредита в России в мае вырос на 3,3% относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 1,42 миллиона рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,42 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% (в апреле 2024 года — 1,4 миллиона рублей). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в мае 2024 года вырос на 3,3% (в мае 2023 года — 1,37 миллиона рублей)", — говорится в сообщении. Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в мае был отмечен в Москве (1,95 миллиона рублей), Московской области (1,68 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,67 миллиона рублей), Ленинградской области (1,54 миллиона рублей), а также в ХМАО-Югре (1,53 миллиона рублей), отмечается там же. Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита (среди 30 регионов-лидеров) в мае по сравнению с апрелем продемонстрировали Дагестан (рост на 7%), Оренбургская область (на 5,7%), Красноярский край (на 5%), а также Удмуртия (на 4,5%) и Татарстан (рост на 4,1%), подсчитали в НБКИ. В то же время в ряде регионов в мае в месячном выражении было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе, в ХМАО-Югре (снижение на 4,6%), Иркутской области (на 2,1%), Пермском крае (на 2%), Ленинградской (на 1,2%) и Вологодской (на 1%) областях, а также в Санкт-Петербурге (снижение на 0,9%). В Москве средний чек автокредита вырос на 1,6%, отмечается в сообщении "Если в прошлом году средний размер автокредита в основном увеличивался по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель немного снизился, стабилизировавшись на уровне 1,4-1,45 миллиона рублей. Во многом это произошло по причине скидок, акций и субсидирования ставок со стороны дистрибьюторов", — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20240619/avto-849315802.html

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