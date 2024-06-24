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В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней

В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней

В Международном алмазном центре Антверпена (AWDC) приветствовали послабления по санкционным ограничениям в отношении ввоза российских алмазов и бриллиантов,... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T18:19+0300

2024-06-24T18:19+0300

2024-06-24T18:19+0300

алмазы

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. В Международном алмазном центре Антверпена (AWDC) приветствовали послабления по санкционным ограничениям в отношении ввоза российских алмазов и бриллиантов, которые стали результатом интенсивных переговоров с участием представителей отрасли."Санкции в отношении этих товаров, запрет торговли ими стали бы несправедливой и тяжелой финансовой нагрузкой для алмазных компаний, не оказав при этом какого-либо значимого влияния на доходы России", - говорится в письме алмазного центра участникам отрасли.В нем также поясняется, что торговцы могут продавать непромышленные камни российского или неизвестного происхождения в том случае, если смогут доказать, что владели ими еще до того, как санкции против России вступили в силу.Также в письме приветствуется разрешение на временный ввоз ювелирных изделий из России для выставочной деятельности или ремонта и перенос сроков обязательной сертификации происхождения алмазов и бриллиантов по новой схеме на полгода - до 1 марта 2025 года.Ранее в понедельник Совет ЕС опубликовал пояснения к санкциям против алмазов из РФ, где, в частности, уточнил, что запрет на импорт не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до введения ограничений в рамках 12-ого пакета санкций.

https://1prime.ru/20240523/almazy-848372429.html

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алмазы, российские алмазы, санкции против рф, политика