Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240624/azmaz-849453705.html
В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней
В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней
В Международном алмазном центре Антверпена (AWDC) приветствовали послабления по санкционным ограничениям в отношении ввоза российских алмазов и бриллиантов,... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T18:19+0300
2024-06-24T18:19+0300
алмазы
российские алмазы
санкции против рф
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_0:228:3053:1945_1920x0_80_0_0_89d2419325528b99a8cfe0f0e46c4e82.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. В Международном алмазном центре Антверпена (AWDC) приветствовали послабления по санкционным ограничениям в отношении ввоза российских алмазов и бриллиантов, которые стали результатом интенсивных переговоров с участием представителей отрасли."Санкции в отношении этих товаров, запрет торговли ими стали бы несправедливой и тяжелой финансовой нагрузкой для алмазных компаний, не оказав при этом какого-либо значимого влияния на доходы России", - говорится в письме алмазного центра участникам отрасли.В нем также поясняется, что торговцы могут продавать непромышленные камни российского или неизвестного происхождения в том случае, если смогут доказать, что владели ими еще до того, как санкции против России вступили в силу.Также в письме приветствуется разрешение на временный ввоз ювелирных изделий из России для выставочной деятельности или ремонта и перенос сроков обязательной сертификации происхождения алмазов и бриллиантов по новой схеме на полгода - до 1 марта 2025 года.Ранее в понедельник Совет ЕС опубликовал пояснения к санкциям против алмазов из РФ, где, в частности, уточнил, что запрет на импорт не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до введения ограничений в рамках 12-ого пакета санкций.
https://1prime.ru/20240523/almazy-848372429.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_00e919013d10b941a42618ec4d27444d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алмазы, российские алмазы, санкции против рф, политика
алмазы, российские алмазы, санкции против РФ, политика
18:19 24.06.2024
 
В Антверпене одобрили послабления по ввозу российских камней

Алмазный центр Антверпена приветствовал послабления по ввозу российских камней

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство бриллиантов во Владивостоке
Производство бриллиантов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. В Международном алмазном центре Антверпена (AWDC) приветствовали послабления по санкционным ограничениям в отношении ввоза российских алмазов и бриллиантов, которые стали результатом интенсивных переговоров с участием представителей отрасли.
"Санкции в отношении этих товаров, запрет торговли ими стали бы несправедливой и тяжелой финансовой нагрузкой для алмазных компаний, не оказав при этом какого-либо значимого влияния на доходы России", - говорится в письме алмазного центра участникам отрасли.
В нем также поясняется, что торговцы могут продавать непромышленные камни российского или неизвестного происхождения в том случае, если смогут доказать, что владели ими еще до того, как санкции против России вступили в силу.
Также в письме приветствуется разрешение на временный ввоз ювелирных изделий из России для выставочной деятельности или ремонта и перенос сроков обязательной сертификации происхождения алмазов и бриллиантов по новой схеме на полгода - до 1 марта 2025 года.
Российские алмазы оказались Западу не по зубам
23 мая, 08:00
Ранее в понедельник Совет ЕС опубликовал пояснения к санкциям против алмазов из РФ, где, в частности, уточнил, что запрет на импорт не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до введения ограничений в рамках 12-ого пакета санкций.
 
алмазыроссийские алмазысанкции против РФполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала